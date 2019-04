Hartha

Welcher Kindergarten hat das schönste Osterei? Das wurde am Mittwoch ermittelt, denn der Osterhase – besser bekannt als Vorsitzender der Jugend Aktiv Harthe Ronny Walter – war im Stadtpark, um die verzierten Eier der Kinder entgegen zu nehmen.

Sie sind bunt bemalt, riesig mit selbstgemachten Küken drin oder mit echten Blumen beklebt – die Ostereier, die die Kitas und Kindergärten aus Hartha, Gersdorf und Wendishain verzierten. Der kleine Wettbewerb ist schon Tradition im Stadtpark, denn in den letzten Jahren ermittelten Walther und der Verein, welche Einrichtung die meisten Ostereier mitbringt oder die schönste Osterstange bastelt.

Zur Galerie Traditionell hat der Osterhase die Kinder im Harthaer Stadtpark besucht.

Die Kita oder der Kindergarten mit dem schönsten Exemplar darf sich freuen, denn für sie wird Ostern verlängert. Der Osterhase wird sie nach den Feiertagen besuchen und die Kinder mit Süßigkeiten beschenken. Die Mitglieder der Jugend Aktiv Harthe stimmen zuvor ab, welche Einrichtung das schönste Osterei gebastelt hat.

Osterschmuck für den Stadtpark

25 Kinder aus dem Kinderhaus Hartha brachten am Mittwoch aber nicht nur ihre Ostereier, sondern tanzten mit dem Hasen, schmückten die Forsythiensträucher und durften schon jetzt nach Schokoeier im Stadtpark suchen. Walter blieb auch nach der Veranstaltung in seiner Rolle, denn er schmückte den Park weiter. Nun sehen die Stadtbewohner bunte Basteleien und Eier an den Bäumen und Büschen im Stadtpark.

Walter verbreitete nicht nur als Osterhase Stimmung, sondern auch beim Eiermalen. Vergangene Woche bemalte er 100 Stück davon in der Bibliothek. „Es ist erstaunlich, wie schnell Erwachsene wieder zu Kindern werden, wenn sie Eier bemalen dürfen“, sagte der Vorsitzende.

Von Nicole Grziwa