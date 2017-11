Harthaer Lehrer tauchen in digitale Schülerwelten ein

Hartha. Im Physikunterricht einen kurzen Wissensfilm drehen oder im Deutschunterricht ein Hörspiel aufnehmen: Die Kinder von heute wachsen von klein an mit digitalen Medien auf. Lehrer müssen sich anpassen und mit der Zeit gehen. Die Schnittstelle will das Projekt „Digibits – Digitale Bildung trifft Schule“ des Vereins Deutschland sicher im Netz schaffen. In Sachsen startete am Montag das Bildungsangebot in Kooperation mit dem Verein. Den Anfang machte dabei Hartha. Die Lehrkräfte des Martin-Luther-Gymnasiums können künftig aus über 220 Lernideen und Konzepten auswählen, um digitale Kompetenzen im Unterricht kreativ einzusetzen und zu fördern. Dafür wurde dem Martin-Luther-Gymnasium die erste Materialbox durch das sächsische Bildungsinstitut überreicht.

Idee für Plattform mit gebündelten Materialien

Die Box umfasst ein Tablet und zahlreiche Unterrichtskonzepte, die über das Digibits-Portal auch im Internet abrufbar sind. Im Anschluss fanden Workshops statt, in denen sich die Veranstaltungsteilnehmer mit den Materialien auseinandersetzen konnten und Praxisimpulse gegeben wurden. Nadine Berneis, Leiterin des Projektes, kommt aus der medienpädagogischen Praxis. „In Berlin und Brandenburg habe ich sowohl für Lehrer als auch Schüler Workshops gegeben. Viele Lehrer kamen im Nachgang aufgrund der bestehenden Materialien auf mich zu. So kam die Idee für eine Plattform, auf der alle Materialien gebündelt uDie stellvertretende Schulleiterin, Gabriela Pawlowski, und die Projektleiterin des Bildungsangebotes, Nadine Berneis.nd mit passenden Unterrichtsverwendungsideen verknüpft werden können“, sagt Berneis.

Verlaufspläne für den Unterricht

So soll den Lehrern nicht nur das Material zur Verfügung gestellt werden, sondern auch konkrete Verlaufspläne für den Unterricht. Die Schüler können im Unterricht dann jedoch nicht nur mit Medien lernen, sondern auch über Medien. Beides kann nach der Leiterin des Projektes verknüpft werden: „So kann bei der Produktion eines Videos auf die urheberrechtlichen Hintergründe bei einer Veröffentlichung eingegangen werden“, sagt Berneis. Für die Konzepte und Unterlagen greife Digibits auf bestehende Materialien etablierter Bildungsinitiativen zurück, erklärt die Projektleiterin. Momentan richtet sich das Pilotprojekt an die Klassen fünf bis acht. „Wir werden sehen, wie sich der Bedarf in anderen Stufen und Klassen entwickelt.“

„Wir dürfen uns als Schule nicht dagegen wehren“

Das Martin-Luther-Gymnasium in Hartha hat sich vor etwa einem halben Jahr bei diesem Projekt angemeldet. „Wir wussten erst gar nicht, was genau dahinter steckt“, gibt Gabriela Pawlowski, die stellvertretende Schulleiterin des Gymnasiums, zu. „Wir sehen Digibits als große Chance, weil sie uns vorgefertigte Konzepte liefern. Die Schüler wachsen mit digitalen Medien auf. Wir dürfen uns als Schule nicht dagegen wehren“, sagt Pawlowski. Das Problem sei jedoch die Bereitstellung der Hardware und die Befähigung der Lehrer, mit digitalen Medien umzugehen. „Der Altersdurchschnitt der Lehrer liegt bei 53 Jahren. Viele haben Angst mit digitalen Medien zu arbeiten“, sagt die Schulleiterin. Fortbildungen für Lehrer seien ein nächster wichtiger Schritt. Mit der Digitalisierung ändere sich auch die Rolle der Lehrkräfte. „Wir freuen uns, dass wir bei dieser Herausforderung unterstützt werden“, sagt Pawlowski.

Von Maria Sandig