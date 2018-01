Harthaer Oberschüler gewinnen trotz „Blackouts“

Der Strom kommt aus der Dose. So verlässlich, dass ein flächendeckender Stromausfall über Tage hinweg kaum mehr vorstellbar ist. Doch was wird wichtig, wenn dem einmal nicht so ist? Die Schüler Klasse 7a der Pestalozzi-Oberschule haben das beim Blackout-Erlebnistag ausprobiert. Der spielte ihnen jetzt etwas in die Klassenkasse.