Hartha

Von der Decke hängen orangene Kabel halb herunter. Auf dem Boden stehen Werkzeugkisten. Bald werden hier wieder Kinder Mathe und Deutsch pauken, denn die Bauarbeiten in den Erdgeschossräumen der Pestalozzi-Oberschule in Hartha sind im vollen Gange – und nehmen Form an. Teilweise hängen schon Lampen an der Decke und die Wände sind durch Akustikdecken gedämmt.

„Wir befinden uns mit dem Bau gut im Plan“, sagt Schulleiterin Kerstin Wilde. Die ersten drei Klassenräume sollten demnächst fertiggestellt sein. Dort ziehen die siebten und neunten Klassen übergangsweise ein. Wenn alles gut geht, werden die Räume im ersten Obergeschoss vor Ostern ausgeräumt. Dafür packt jeder mit an. „Wir wollen die Schüler mit einbinden. Wer mitgearbeitet hat, der wertschätzt das Ergebnis anders“, so Wilde.

Sanierung in den Osterferien

In den Osterferien soll die Sanierung in der ersten Etage beginnen. „Wenn wir es nicht schaffen sollten, verzögern sich die Arbeiten nach hinten. Ich will die ohnehin schon engagierten Kollegen nicht in den Ferien hierher kommen lassen“, sagt sie. So fährt ein Lehrer trotz Strapazen der Bauarbeiten und des täglichen Unterrichtes am Samstag mit seinen Schülern nach Annaberg-Buchholz. Dort nehmen die Kinder an der Fairplay Soccer Tour teil. „Die Schüler sind Feuer und Flamme dafür und die Lehrer machen das gerne“, erzählt Wilde.

Im Keller werkeln die Bauarbeiter währenddessen am Fußboden. Dieser wird zurzeit entfernt. Dafür wurde zwischen Essensausgabe und den Arbeitsräumen eine Stabstahlwand hochgezogen. Um von außen mit dem Bagger hineinzugelangen, erweiterten die Bauarbeiter die Eingänge. Den Bohrer dazu habe man bis in die höchste Etage gehört. Um dies zu vermeiden, wird künftig erst nach Schulschluss mit lärmenden Bauarbeiten begonnen. Darauf konnten sich Baufirma HABA, Bauleitung und Schule einigen.

Abschlussprüfungen im Rathaussaal

Am 15. Mai beginnen die Abschlussarbeiten der zehnten Klassen. Diese schreiben die Schüler im Rathaussaal, damit sie in kompletter Stille konzentriert arbeiten können. „Wir sind darauf bedacht, dass unsere Schüler und Lehrer gesund bleiben und dass der Unterricht stattfinden kann“, erklärt die Schulleiterin.

Draußen sind Entwicklungen des zukünftigen Hortes sichtbar. Die 100 Jahre alten Klinkersteine sind wieder angebracht und demnächst könnten die Innenarbeiten losgehen.

Kostenpunkt: 4,4 Millionen Euro

Jetzt kann man noch zwischen Hort und Nebengebäude durchlaufen. Doch an dieser Stelle entsteht nach Abschluss der Bauarbeiten eine Glaswand zwischen dem Nebengebäude – künftig zum Hort gehörig - und Schule. Der Schulhof und die Fassade des Gebäudes seien auch Teil des Projekts. „Dafür müssen wir aber einen neuen Zeit- und Finanzplan erstellen“, sagt Bauamtsleiter Ronald Fischer. Die Kosten für die derzeitigen Bauarbeiten an Brandschutz, Hort und Klassenzimmer belaufen sich auf 4,4 Millionen Euro.

Das Dachgeschoss freut die Schulleiterin am meisten. Lange stand es nicht zur Debatte, doch die oberste Etage wurde ausgebaut, sodass vier helle Räume für den Kunst- und Musikunterricht entstanden sind.

Von Nicole Grziwa