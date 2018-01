Harthaer Pflege mit Herz bietet jetzt auch teilstationär Hilfe an

Ob nach einem Krankenhausaufenthalt, um wieder in einen Alltag zu kommen oder wenn eben jener Alltag zuhause allein zu schwer fällt und eine ambulante Versorgung nicht mehr ausreicht: Tagespflegeplätze sind begehrt. Die bot Petra Schreiter mit ihrem Pflegedienst und der Seniorenresidenz in Hartha noch nicht an. Die Lücke schließt nun ihre neu gebaute Tagespflege.