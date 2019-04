Hartha

Noch füllt sich das Geschäft „ Richter Rolf... ihre Drogerie“ mit Kunden, die Pakete und Briefe abgeben. Ab 1. Juli wird sich das allerdings ändern, denn die Poststelle zieht in das Autohaus Lang, in die Döbelner Straße 42.

Es gibt nur wenige Geschäfte am Markt von Hartha. Jetzt zieht auch noch die Poststelle in das Neubaugebiet. Die Drogerie bleibe jedoch am selben Ort bestehen. „Prinzipiell ist das natürlich Schade. Aber ich sehe auch den unternehmerischen Sinn dahinter und vertraue dem Inhaber Holger Richter, dass er das Richtige tut“, sagt Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). „Betriebsbedingt“ ist die Begründung für das Vertragsende mit der Deutschen Post und den Umzug. Weitere Auskünfte wollte Richter nicht geben.

Paketshop wird vollwertige Partnerfiliale

„In der Wirtschaftswelt ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Filial-Partner beschließt, umzuziehen, das Geschäft aufzugeben oder dass aus anderen Gründen das Vertragsverhältnis beendet wird“, erklärt Mattias Persson, Sprecher der Deutschen Post Sachsen. Das Unternehmen sei immer bestrebt kurzfristig und soweit möglich im näheren Umfeld der bisherigen Filiale, einen neuen Standort zu finden.

Knapp eine viertel Stunde zu Fuß dauert es vom Markt zum Autohaus Lang. Dort befindet sich derzeit schon ein Paketshop. Ab Juli wird dieser in eine Partnerfiliale der Deutschen Post umgewandelt sein. In der neuen Filiale sind allerdings keine Postbankgeschäfte mehr möglich. „Es ist schön, dass die Poststelle nicht gänzlich verschwindet und einen neuen Standort gefunden hat“, so der Bürgermeister. Der Vorteil des neuen Standortes sind ausreichende Parkplätze für Kunden.

Seit 2011 keine eigenen Filialen mehr

Seit 2011 betreibt die Deutsche Post keine eigenen Filialen mehr. „Diese Vertriebsform verbessert vor allem durch längere Öffnungszeiten die Versorgung der Kunden mit postalischen Leistungen“, so Persson. Auch die lokalen Geschäfte zeigten sich zufrieden, da sich mit der Übernahme von Postleistungen Kunden vermehrt im Hauptgeschäft einkauften.

Von Nicole Grziwa