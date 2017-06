Genau 4400 Euro haben Harthas Gymnasiasten in diesem Jahr bei ihrem achten Schutzengellauf zugunsten an Mukoviszidose erkrankter Kinder gemeinsam erlaufen. Rund um ihre Schule drehten die etwa 100 Schüler in 30 Teams ihre Runden. Unter ihnen erstmals auch ein Team der Grundschule Sitten – denn dort lernt die neunjährige Maja Peeck, bei der mit drei Monaten Mukoviszidose diagnostiziert wurde.