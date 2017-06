Hartha. Rund 8000 Kinder und Jugendliche leiden deutschlandweit an Mukoviszidose. Die Krankheit, bei der zähes Sekret lebenswichtige Organe wie Lunge und Darm verstopft und sie dabei irreparabel schädigt, bestimmt das Leben der Betroffenen vom ersten Atemzug an und raubt ihnen täglich bis zu drei Stunden für Inhalation, Atemtherapie und Krankengymnastik.

Diesen Freitag ist es wieder soweit – bis dato 30 Schüler-Teams laufen ab 11 Uhr im Staffelmodus eine Stunde und sammeln so wieder Geld durch im Vorfeld gewonnene Sponsoren. Die zentrale Idee des Laufes, der sich in die bundesweite Aktion „Schutzengellauf“ einreiht, ist es, Spaß an der Bewegung zu haben und dabei etwas Gutes tun. Mit am Start wird auch ein Team aus der Grundschule Sitten sein, die in ihren Reihen ein an Mukoviszidose erkranktes Kind hat.

Auch Moderator Thomas Böttcher, der seit fünf Jahren für den harthaer Schutzengellauf aktiv ist, unterstützt diesen am Freitag wieder, wird den Startschuss geben und den Lauf kommentieren. Neu ist in diesem Jahr, dass die Einnahmen nicht ausschließlich nach Bonn an den Mukoviszidose-Verein gehen, sondern ein teil in der Region bleiben soll. Physiotherapeutische Praxen sollen ermuntert werden, sich in speziellen Atemtechniken wie der Autogenen Drainage ausbilden zu lassen, damit das Netz an spezialisierten Physiotherapeuten für Mukoviszidose-Patienten enger geknüpft werden kann.

Von Manuela Engelmann