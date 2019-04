Döbeln/Hartha

Nachdem der Autofahrer sich absichert, fährt er auf die Vorfahrtsstraße. Plötzlich kommt doch ein Auto. Bremsen hilft nicht mehr, das Auto fährt dem Abbieger rein. Der Schaden ist hoch, beide Fahrer verletzt. Ein Szenario, dass man sich nicht vorstellen möchte, jedoch auf der Harthaer Straße im September vergangenen Jahres geschah.

Die 40-Jährige stand am Montag wegen fahrlässiger Körperverletzung vor dem Amtsgericht Döbeln. Sie hatte Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt. Nach diesem schriftlichen Urteil ohne Hauptverhandlung sollte sie eine Geldstrafe für folgendes Vergehen zahlen: Sie soll im September 2018 von der Aschershainer auf die Harthaer Straße gefahren und so mit einem Peugeot kollidiert sein. Dessen 77-Jähriger Fahrer erlitt durch den Unfall mehrere Verletzungen, unter anderem ein gebrochenes Brustbein. Folgeschäden habe Hans W. nicht mehr.

Hoher Schaden für beide Unfallbeteiligten

Die Angeklagte habe die Straße überqueren wollen und schaute einmal nach rechts und links. Dabei soll sie niemanden gesehen haben, so dass sie losfuhr. Beim zweiten Hinsehen habe sie jedoch bemerkt, wie der Geschädigte auf sie zufuhr. Sie habe versucht zu bremsen, doch ihr Fahrzeug sei nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen, so dass der Peugeot mit der Vorderachse von ihrem Auto kollidierte. „Wäre er nur ein Stück weiter mit meinem Auto zusammengeprallt, wäre ich nicht mehr hier“, sagte die Frau. Der Schaden sei für beide sehr hoch gewesen. Der Geschädigte könne sein Auto nun nicht mehr nutzen. Schmerzensgeld sowie Schadensersatz habe er bereits erhalten. Nach dem Unfall lag Dana W. selbst vier Tage im Krankenhaus. Sie habe Schmerzen im Hals- und Wirbelbereich gehabt und eine Gehirnerschütterung erlitten. Die 40-Jährige habe noch nie einen Unfall gehabt. Auch aus dem Strafregister ginge hervor, dass Dana W. keine Raserin sei, wie Richterin Karin Fahlberg feststellte.

Verfahrenseinstellung gegen Geldauflage

Das Gericht stellte das Verfahren im allgemeinen Einvernehmen gegen eine Geldauflage ein. Die 40-Jährige soll 1.000 Euro an den Verein der Freunde und Förderer der Landschule Großweitzschen zahlen. Wenn das Geld bis Ende Mai eingegangen ist, wird das Strafverfahren vom Tisch sein. Ohne Urteil mit Schuldspruch gilt die Frau damit weiterhin als unschuldig. Außerdem darf sie weiter Auto fahren.

Was im September 2018 auf der Harthaer Straße geschah, ist keine Seltenheit. Seit letztem Jahr häuften sich die Unfälle an der Kreuzung Aschershainer Straße und Umgehungsstraße Hartha laut Polizeidirektion Chemnitz. „Um erste Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit zu ergreifen, traf sich im November 2018 die örtlich zuständige Unfallkommission. Es wurde die Beschilderung geändert“, sagte Polizeisprecherin Daniela Koenig. Als sogenannte Unfallhäufungsstelle gilt die entsprechende Kreuzung nach Angaben des Landratsamtes Mittelsachsen jedoch nicht. Alle drei befinden sich im Altkreis Döbeln an anderer Stelle und allesamt an der B169.

Von Nicole Grziwa