Hartha

Von der Stadtbibliothek zum Sanitätshaus hin zur ehemaligen Gaststätte Brabandts – der 360 Grad-Rundgang war mehr als nur das bloße Abschreiten leerstehender Baudenkmäler. Es war auch ein gemeinsames Erinnern, an das was mal war und jetzt nicht mehr ist. Am Samstag führte die Denkmalstiftung Leipzig zusammen mit Bürgermeister Ronald Kunze und Stadträten einige Anwohner und Vertreter von Vereinen an den leerstehenden Bausubstanzen entlang. Anschließend diskutierten alle über das Gesehene.

„Gemeinsam Querdenken“ heißt das Bundesprogramm, das den Denkmalschutz in die Industriestadt verschlägt. Oberstes Ziel: Durch Nutzung Wert erhalten. Dafür bringen sie Beispiele aus anderen Regionen mit, wie zum Beispiel das eines Mehrgenerationenhauses in Grimma. Der Bürgertreff hat seinen Platz im Gebäude der alten Feuerwehr gefunden.

Eine von vielen Möglichkeiten. Die Harthaer spricht das an. Helga Radtke lebt seit über 60 Jahren in der Stadt. Für sie war der Termin Pflicht, schließlich wolle sie sich engagieren. Die 78-Jährige findet, dass die meisten Leute in der Gegend kaum Einsatz zeigen. „Die Harthaer triffst du überall außer hier. Ist doch irre.“ Sie wünscht sich, wie alle Beteiligten an diesem Morgen, eine neue Gaststätte und erinnert an einen Laden, in dem jetzt die Pflege mit Herz zu Hause ist.

Ohne Konzept keine Sanierung

Auch spricht die Gruppe lange über das Eckhaus an der Döbelner Straße. Das imposante blass-grüne Gebäude wurde um die Jahrhundertwende außen saniert. Ein Innenausbau sollte folgen. Mit 1,80 Meter Deckenhöhe gestaltete sich das jedoch schwierig. Es fehlte das Konzept, also ließ man es bleiben – bis heute. „Für das Haus ist es noch nicht zu spät“, sagt Projektkoordinatorin Barbara Dietze.

Eines der vielen Sorgenkinder: Das Haus an der Döbelner Straße wird momentan noch von einem Mieter genutzt. Der Innenausbau wäre seit Jahren fällig, da nützt auch keine sanierte Fassade. Es fehlen Geld und Ideen. Quelle: Lisa Schliep

Von Lisa Schliep