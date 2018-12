Hartha

Elf Jahre ist die Hartharena alt. Elf Jahre in denen sie immer mehr zum kulturellen Dreh- und Angelpunkt der Stadt reifte. Sie ist ein Teil des Kultur- und Sportbetriebes Hartha und seit Minute eins ist Günter Roßberg ihre Galionsfigur. Aus der ersten Etage der Mehrzweckhalle zieht er die Fäden für das Kulturprogramm seiner Stadt. Dafür, dass der Eigenbetrieb seinen Namen auch zurecht trägt, sorgen er und sein Team jeden Tag. Denn auf dem Hallenboden kann an den Wochenenden nicht nur gefeiert werden. Vor allem Schüler und Vereine füllen die Hartharena unter der Woche mit Leben.

Roßberg ist ein nüchterner Mensch, zumindest wenn es ums Geschäft geht. Als ehemaliger Finanzprüfer schwebt immer ein analytischer Blick über alles. Viele Worte verliert er nicht. Doch je mehr er von seinen Plänen und vergangenen Erfolgen spricht, umso mehr blitzt Begeisterung aus den Augen und das ein oder andere Lächeln zeigt sich auf dem Gesicht.

Ein gutes Jahr mit Blick nach vorn

„Es lief normal und gut“, so die unverfängliche Antwort auf die Frage nach einer kurzen Bilanz des Geschäftsjahres. Was genau normal sei, beantwortet er stoisch mit: „Normal ist eben normal, alles lief wie geplant.“ Der Wendishainer sitzt zufrieden in seinem großen Büro – aufgeräumter Schreibtisch, aufgeräumter Mann. Er steckt bereits mittendrin in den Vorbereitungen des nächsten Jahres, mitunter laufen die Planungen schon für 2020. „Alles fließende Prozesse bei uns in der Planung“, erklärt Roßberg seelenruhig während er locker in seinem Stuhl lehnt. Dass er die städtische Kultur zu großen Teilen mitgestaltet und das eine enorme Arbeit ist, erkennt man schnell, wenn er über sein tägliches Machwerk referiert. Aber Roßberg mag seinen Job, schließlich hat er vor Jahren die Stelle angenommen, weil er etwas Neues wollte. Und das hat er bekommen.

Weniger ist in der Hartharena mehr

Als langjähriger Leiter des Kultur- und Sportbetriebes weiß er in der Regel, was in seiner Stadt gut läuft und was nicht. „Natürlich kann man das nicht immer riechen. Gerade bei Veranstaltungen, die neu sind. Das ist dann ausprobieren.“ Nicht immer funktioniert das: Am Anfang musste er feststellen, dass das Motto „Besser zu viel als zu wenig“ nicht tragend für die Hartharena wird. Denn es gab eine Zeit, in der die Veranstaltungen sich nur so überschlugen und die Nachfrage schließlich immer stärker abebbte – vor allem im Bereich der Schlagermusik. Jetzt gibt es die deutschen Dauerbrenner dosiert über das Jahr verteilt. Im Dezember gaben sich jüngst Maxi Arland und Musiker-Kollegen mit dem Programm „ Weihnachten mit unseren Stars“ die Ehre. Das lief. Wen er persönlich gerne mal begrüßen würde? „Eigentlich waren alle schon mal da“, so der Leiter nicht ohne Stolz. Er spricht von Helene Fischer und Vanessa Mai. „Beide haben hier vor Jahren gespielt, bevor sie richtig durch die Decke gingen. Wir sind ein echtes Sprungbrett“, lacht Roßberg.

Heimliches Highlight „Cornamusa“

Jahreshöhepunkte zu benennen, fällt ihm schwer. Er differenziert gerne aus dem Blickwinkel derer, für die die Veranstaltungen gemacht werden, lässt sich dann aber hinreißen, das Cornamusa als „schöne Sache“ herauszustellen. Das irische Tanzfest lief im Februar zum ersten Mal. Auch die Oktoberfest-Premiere der Stadt bedenkt er in einem Nebensatz. Der Wendishainer versucht sich immer an einer Mischung aus Altbewährtem und Neuem, damit es nicht langweilig wird. Wenn etwas nicht funktioniert, dann steht es im nächsten Jahr eben nicht mehr auf der Agenda.

Eine Auslese: Musik, Sport und Comedy für 2019

1200 Menschen fasst die Halle, bei Stehkonzerten sogar 2000. Größenordnungen, die in der Region ihres gleichen suchen. In der Zeit als Bürgermeister seines Heimatortes hatte Roßberg schon viele Feste und Veranstaltungen mitorganisiert, so ein Volumen war aber selbst ihm neu. Er ist mit seinen Aufgaben gewachsen und blickt freudig dem neuen Jahr entgegen. Am 13. Januar findet zum Beispiel das Neujahrskonzert der mittelsächsischen Philharmonie statt, auch die Fußballhallenturniere vom BC Hartha und der Berufsinformationstag der Schulen füllen den Kalender für den Jahresanfang. Am 21. September tritt die Kabarettistin Katrin Weber mit ihrer Show „Nicht zu fassen“ auf die Bühne in der Döbelner Straße – die gebürtige Vogtländerin war schon mehrfach in der Hartharena.

Wünsche hat Roßberg keine für das nächste Jahr. Er hat es geschafft von der Klassik über Comedy hin zur Disco alles in sein Haus zu holen. Mehr geht kaum. „Ich bin natürlich für alles offen“, ergänzt er. „Hauptsache die Halle ist weiterhin so mit Leben gefüllt.“ Aber was das angeht, ist er zuversichtlich. Denn die Stadt braucht seine Hartharena.

Von Lisa Schliep