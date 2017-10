Hartharena: Schüler im Rampenlicht

Hartha/Leisnig/Waldheim. Lange haben sie darauf gewartet, bald ist es soweit: Am Sonnabend, 21. Oktober, findet das Kulturfest der Oberschulen in der Hartharena statt. Die Pestalozzi-Oberschule Hartha, die Peter-Apian-Oberschule Leisnig und die Oberschule Waldheim haben sich in diesem Jahr zum zweiten Mal zusammengeschlossen, um ein gemeinsames Fest auf die Beine zu stellen. Bevor es am Sonnabend um 17 Uhr losgeht, steht noch einiges auf dem Programm: „Am Freitag ist die erste Schulprobe und am Sonnabend um 13 Uhr dann die große Generalprobe mit allen Schulen“, sagt Katrin Lowag, die Musiklehrerin der Oberschule Waldheim. Ansonsten sei alles vorbereitet und einstudiert. Das Programm wäre eine bunte Mischung verschiedener Kulturangebote der einzelnen Schulen, erklärt Lowag.

Drei Schulen, ein Programm

Jede Schule wird sich am Sonnabend mit ihrer eigenen feinen Note einbringen. Instrumentalbeiträge, moderne Klänge der Schulband, eine Tanzgruppe, die sich auch eher im modernen Bereich ansiedelt sowie Rezitatoren werden von der Oberschule Waldheim geboten. „Jede Schule hat verschiedene Beiträge. Wir werden tänzerische Einlagen, musikalische Beiträge und Rezitationen präsentieren“, sagt Heike Brüssau, die stellvertretende Schulleiterin der Pestalozzi-Oberschule in Hartha. Die Leisniger schicken ihre Theatergruppe auf die Bühne und sogar Pantomime werden ein Bestandteil des Programms sein. „So unterschiedlich wie die Schulen sind, ist auch die Kultur, die wir auf die Bühne bringen“, sagt Kristin Dorias-Thomas, Schulleiterin der Peter-Apian-Oberschule Leisnig.

Miteinander statt Wettkampf

Steffen Ernst (FDP), Bürgermeister von Waldheim, freut sich, dass das Kulturfest wieder stattfindet: „Jede Schule wird ihre Talente präsentieren – sei es Gesang, Theater oder musikalische Darbietungen. Es ist aber kein Wettkampf, sondern ein Miteinander, das die Talente ins Rampenlicht stellen soll. Die Hartharena bietet optimale Bedingungen für die Veranstaltung und die 3 Euro für den Eintritt sind meiner Meinung nach ein sehr humaner Preis“.

Ausgegangen war die Initiative zu der konzertierten Schulaktion vom 2012 formierten „Freundeskreis Sachsenkreuz“, einer losen Verbindung von Bürgern, die an der Entwicklung der drei Kommunen interessiert sind.

17 Uhr geht das Kulturfest der Oberschulen offiziell los, ab 16 Uhr ist Einlass. Die Veranstaltung findet in der Hartharena statt. Der Eintritt kostet drei Euro. Karten sind durch den Vorverkauf in den drei Oberschulen, in den Stadtverwaltungen Hartha und Leisnig sowie in den Buchhandlungen aller drei Städte erhältlich.

Von Maria Sandig