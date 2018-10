Kontrastprogramm am Ausstellungsheim des Harthaer Rassegeflügelzüchtervereins am Sonnabend: Normalerweise wäre an diesem Tag die jährliche Ausstellung eröffnet worden. Doch statt Tiere rein, hieß es am Vormittag Käfige raus. Die Halle und die Gockelklause werden am Jahresende abgerissen.