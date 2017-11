Harthas gefiederte Zuchterfolge

hartha. Aus den Käfigreihen in der Halle ist lautes Gackern und Krähen zu hören. Laute von über dreihundert Tieren. Doch das ist nicht etwa ein landwirtschaftlicher Betrieb – der Rassegeflügelzüchterverein Hartha und Umgebung hat am Wochenende zur Ausstellung eingeladen.

Wahre Exoten schwer zu züchten

Mitten in der Ausstellungshalle steht eine kleine Voliere. Darin sechs Tauben, mit auffälligen, langen Federn an den Füßen. Tatsächlich wahre Exoten, denn Vögel dieses Schlages sind schwer zu züchten. „Verkehrtflügelkröpfer ist der Name der Rasse“, klärt ihr Besitzer Hans Günter Sachs (82) auf. Der Harthaer ist Erster Vorsitzender des Vereins aus seiner Heimatstadt. „Alle Taubenrassen stammen von der Felsentaube ab. Die sieht ein bisschen so aus wie die Stadttauben, die wir kennen. Von da aus wurden ganz verschiedene Richtungen gezüchtet.“ Entsprechend bunt ist die Vielfalt der Haustauben. Bei Sächsischen Farbentauben und Indischen Pfautauben sind Kingtauben und Strasser zu sehen, deren Körpermasse eher an ein Huhn erinnert. „Nicht zu vergessen sind natürlich die Malteser“, ergänzt Hans Günter Sachs. Zeigt dabei weiße, hochbeinige und schlanke Tauben. „Neben meinen Kropftauben sind das die ungewöhnlichsten Tiere in der Halle.“

Zwanzig Pokale vergeben

All diese Tiere wurden schon Donnerstagnachmittag von den Züchtern angeliefert, weiß Sachs zu berichten. „Freitag fand dann die Bewertung statt. Dabei wurden um die zwanzig Pokale verliehen. Am Sonnabend und Sonntag steht die Veranstaltung jetzt den Besuchern offen.“ Gunter Bock (50) aus Gersdorf, Kassierer des Rassegeflügelzüchtervereins, stellt außer Tauben – Thüringer Schnippen – auch Hühner der Rasse Plymouthrocks aus.

50 Rassen vertreten

Auch bei dieser Vogelart gibt es sonderbare Vertreter. Etwa das Seidenhuhn, bei dessen buschigen, weißen Gefieder man schnell an einen Pudel denkt. Außer Hühnern und Tauben kann der Besucher auch Enten und Gänse bestaunen. „Insgesamt sind das zirka fünfzig Rassen“, schätzt Bock. „So eine Formenvielfalt können wir als Verein gar nicht allein stemmen. Jeder Züchter hat seine ein, vielleicht auch zwei Rassen. Hier aber stellen Vereine aus der ganzen Region aus. Im Gegenzug zeigen wir natürlich auch unsere Tiere auf deren Veranstaltungen. Die Vereine unterstützen sich gegenseitig.“

Vogelgrippe Problem der Massentierhaltung

„Wir sind mit etwa dreißig Züchtern noch ziemlich gut aufgestellt.“, ergänzt Hans Günter Sachs. „Das größte Problem ist der Nachwuchs, das betrifft ja so ziemlich alle Vereine. Bei der Geflügelzucht ist man nun mal auch sehr gebunden.“ Auch erfordert dieses Hobby viel Geduld, weiß Bock zu berichten: „Es klappt nun mal nicht alles auf Anhieb. Und auf den Ausstellungen muss man auch einmal verlieren können.“

Auf die Vogelgrippe angesprochen, erklärt er: „Die Krankheit ist an sich eher ein Problem der großen Betriebe, nicht der kleinen. Es liegt häufig an der Massenhaltung.“ In der ist Leistung gefragt, die alten Rassen haben darin keinen Platz mehr. „Wir erhalten hier ein Kulturgut. Nur muss unser Kulturgut eben jedes Jahr eine neue Generation hervorbringen und 365 Tage im Jahr gefüttert werden.“

Von Johannes Wolf