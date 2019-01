Rosswein

Tränen in den Augen hatte Milchbauer Christian Kalbhenn, als er Donnerstag früh seine Milchtankstelle in Haßlau aufsuchte. In der vergangenen Nacht haben Unbekannte das Objekt aufgesucht und auf der Suche nach Geld den Automaten komplett zerstört. „Die Tür ist kaputt und es wurde sinnlos randaliert“, ist Kalbhenn traurig. Maximal 150 Euro hätten im Automaten sein können – um an den Geldwechsler heranzukommen, haben die Täter den Automaten auseinandergenommen. Die Anlage ist außer Betrieb, frische Milch kann jetzt erst einmal keine gezapft werden.

Christian Kalbhenn muss sich jetzt um einen neuen Automaten kümmern. Und er setzt auf die Überwachungskamera, die in der Milchtankstelle installiert ist. „Vielleicht können wir das ordentlich auswerten.“

Von Manuela Engelmann-Bunk