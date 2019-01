Waldheim

Konstruiert von Vater Urban Kreutzbach und umgebaut von dessen Sohn Richard im 19. Jahrhundert – verpfuscht in den 1950er Jahren. Die Kreutzbach-Orgel der Waldheimer Stadtkirche hat eine wechselvolle Geschichte. Davon weiß Kantor René Michael Röder zu berichten, der das Großinstrument so gut wie kein Zweiter kennt. „Es ist die größte erhaltene Orgel aus dem Frühwerk Urban Kreutzbachs und die einzige, die sein Sohn umgebaut hat“, nennt der Kantor zwei Besonderheiten des Waldheimer Großinstruments. Nach der Sanierung soll sie wieder so klingen, wie nach dem Umbau durch Richard Kreutzbach. Der musste ran, weil der Vater fünf Register aus der alten Orgel der Stadtkirche wiederverwendete. „Deshalb war die neue Orgel dann einen Ton zu hoch, weshalb man sich zum Umbau entschloss“, sagt René Michael Röder. Im Jahr 1953 wurde die Orgel nach seinen Worten „versaut“, die ursprüngliche Klanggestalt ging dadurch verloren.

Hohe Priorität

Das soll die im vierten Quartal beginnende Sanierung korrigieren. Ein Jahr soll diese dauern und über 250 000 Euro kosten. „Ich bin sehr froh, dass Veronika Bellmann für uns die Spur gegangen ist und sich persönlich um Fördergeld gekümmert hat“, sagt der Kantor. Denn dank der CDU-Bundestagsabgeordneten fließt ein nicht unerheblicher Teil der Baukosten aus dem Denkmalprogramm Orgeln der Bundesregierung. Weiteres Fördergeld kommt von der Landeskirche. „Diese hat unsere Orgel auf der Prioritätenliste der sanierungswürdigen Instrumente hoch gesetzt“, erläutert René Michael Röder einen weiteren Umstand, dem es zu verdanken ist, dass die seit zehn Jahren geplante Erneuerung nun bald beginnen kann.

Zinn statt Zink

Innerhalb eines Jahres sollen die Orgelbauer und Restauratoren nicht nur die Pfeifen wieder auf Vordermann bringen, sondern auch deren hölzerne Einhausung. „Der Umbau wird zu hören und zu sehen sein“, sagt der Kantor. So müssen einige Pfeifen aus Zink ausgetauscht und über die Jahre abhanden gekommene Pfeifen ersetzt werden. Zudem hat der Bleizucker die bleiernen Teile einiger Zungenpfeifen angegriffen, was die Orgelbauer ebenfalls beheben müssen.

Umbau auf den Status von 1891

„Vom Wert her dürfte sich unsere Orgel nach der Erneuerung in die Reihe der großen romantischen Denkmalorgeln der Region neben Polditz einreihen“, ist sich Kantor Röder sicher. Er plant, ein Konzert zu geben, bevor die Orgelbauer loslegen. Ein Jahr später, nach hoffentlich erfolgreicher Fertigstellung, könnte dann ein weiteres Orgelkonzert stattfinden. Und vielleicht hört der eine oder andere Besucher den Unterschied, wenn die Kreutzbach-Orgel Ende 2020 wieder so klingt, wie sie nach Umbau durch Richard Kreutzbach Ende des 19. Jahrhunderts klang. Laut René Michael Röder war es eine Vorgabe des Denkmalschutzes, sie auf diesen Status umzubauen. Seitdem verfügt sie auch über pneumatisch angesteuerte Register. Ältere Orgeln haben Züge.

In der Waldheimer Stadtkirche steht eine Kreutzbach-Orgel. Die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und wird nun saniert.

Übrigens hat Urban Kreutzbach die Waldheimer Orgel zwar konstruiert, aber nicht selbst aufgebaut. Weil er damals viele Aufträge hatte und nicht dazu kam, ließ er die Waldheimer Orgel von der Firma Ladegast aufbauen. Auch das weiß der Kantor René Michael Röder über die Geschichte „seiner“ Orgel zu berichten.

Von Dirk Wurzel