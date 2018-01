Hausabriss verringert Stress für Kiebitzer

Kiebitz. Viel Arbeit, Stress und Ungewissheit erspart die Gemeinde Ostrau den Anwohnern beim Straßenbau in Kiebitz durch eine ungewöhnliche Maßnahme: Ein leer stehendes Wohnhaus, das sehr nahe an der Kreisstraße steht, wird gekauft und abgerissen, um Platz für die Fahrbahnsanierung zu schaffen. Dadurch müssen sich die Anwohner auf der anderen Straßenseite keine Sorgen machen.

„Wir wollen die Straße in ordentlicher Breite herstellen inklusive eines 1,50 Meter breiten Gehwegs“, erklärte Bürgermeister Dirk Schilling den Gemeinderäten bei der Sitzung am Dienstagabend. „Würde das Haus stehen bleiben, hätte man auf der anderen Seite Erdkeller zurückbauen und den Hang abtragen müssen. Dort steht aber das nächste Haus sehr nahe. Da wäre eine Bohrpfahlgründung notwendig gewesen. Schon in der vereinfachten Durchführung wären hier 120 000 Euro Kosten aufgelaufen“, sagte er. Zudem wäre die errichtende Stützmauer dem Ortsbild nicht gerade zuträglich gewesen. Stattdessen will die Kommune nun das Wohnhaus aus dem Besitz von Dana und Maik Wilke für 10 000 Euro kaufen. Weitere 6000 Euro werden für die Ablösung eines SAB-Kredits für die vollbiologische Kläranlage des Hauses fällig. Diese könnte die Gemeinde sogar anderswo wieder verwenden.

Gemeinsam mit dem Landkreis, der die Straße baut, hat sich die Ostrauer Verwaltung auf diese Variante geeinigt. Die Schalenelemente für die Stützmauer waren noch nicht bestellt, weswegen noch umgeschwenkt werden kann.

Bei den Kosten soll es für Ostrau nicht höher gehen als die 6800 Euro Eigenanteil für die bisher geplante Variante. „Die Gemeinde ist durch die Förderung der Kosten nur mit fünf Prozent beteiligt. Das soll auch beim Abbruch so bleiben. Die genauen Kosten dafür werden derzeit beim Landkreis ermittelt“, sagte Schilling. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben letztlich einstimmig zu.

Derweil geht es an der Stützmauer an der Kleinen Jahna in Kiebitz weiter mit den Arbeiten. Die Mitarbeiter der Dahlener Bau GmbH setzen derzeit in Vier-Meter-Etappen die Betonstücken ein. Ist der Rohbau abgeschlossen, soll die Mauer verblendet werden. Trotz der pausenlosen Arbeit auch in den Wintermonaten, ist der Abschluss der Arbeiten erst für Ende April geplant. Die durch die Baustelle notwendig gewordene Umleitungsstrecke hat sich derweil bewährt.

Von Sebastian Fink