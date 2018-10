Schippe statt Stift hieß es am Mittwoch für die fünften Klassen der Waldheimer Oberschule. Im Rahmen des Archäologieprojektes gruben die Mädchen und Jungen selbst nach Fundstücken. Den Kindern soll so spielend Einblick in die kulturelle Entwicklung der Menschheitsgeschichte gewährt werden.