Niederstriegis

Viel zu diskutieren gab es nicht am Dienstagabend im Niederstriegiser Ortschaftsrat. Ortschaftsratvorsitzender Steffen Zaspel hatte im September vergangenen Jahres bei Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) den Antrag auf Entbindung von allen Ämtern gestellt (DAZ berichtete), der Antrag wurde zum 31. März bewilligt. Da nun der Rat bis zur nächsten Wahl – am 26. Mai – nicht ohne Chef dastehen kann, muss ein neuer her.

Der Dienstälteste muss ran

Die Bereitschaft in den Reihen der Räte erwies sich als eher weniger groß. Weil es aber einer machen muss, gibt es dazu auch eine gesetzliche Bestimmung. Und die besagt, dass der dienstälteste Vertreter im Rat das Amt übernehmen muss. Das ist Heinz Martin, der frühere Bürgermeister und Ortsvorsteher. Bis zu einem krankheitsbedingten Ausfall hatte er das Amt inne. Im Herbst 2017 übernahm es Steffen Zaspel. Heinz Martin erklärte unabhängig von der gesetzlichen Grundlage seine Bereitschaft: „Ich will diese Wahlperiode ordentlich zu Ende bringen. Wenn es kein anderer machen will, übernehme ich.“

Zaspel hadert mit Entscheidungen

Steffen Zaspel hatte bislang zu seinen Gründen für den überraschenden Rückzug sowohl aus dem Ortschaftsrat, als auch aus dem Stadtrat Roßwein geschwiegen und lediglich „persönliche Gründe“ angegeben. Am Dienstagabend führte er seine Beweggründe dann doch kurz aus. Offenbar haderte Steffen Zaspel mit bestimmten Entscheidungen der Stadt Roßwein, die die kommunale Wohnanlage „An der Schnauder“ betreffen. Diese wird von einer Firma in Halle verwaltet. Der Ortschaftsrat hatte in der Vergangenheit immer wieder auf eine regionale Verwaltung gedrängt, weil es Probleme gegeben hatte.

Von Manuela Engelmann-Bunk