Leisnig

Die sommerlichen Temperaturen der vergangenen Wochen haben dafür gesorgt, dass das Freibad von Leisnig schon jetzt so viele Besucher zu verzeichnen hat wie in der gesamten Saison 2017. Gegenwärtig liegen die Wassertemperaturen bei mehr als 27 Grad Celsius.

Tolles Wetter verlangt nach Party

Darüber freut sich Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Er nimmt das zum Anlass, gleich ein Badfest anzukündigen. Dafür laufen derzeit die Abstimmungen zwischen Stadtverwaltung, Freibadinitiative so wieder Imbissbetreiberin Maria Doran. Am Freitag, 10. August, soll die Party steigen.

Kein Abklatsch, sondern was Neues

Eine Neuauflage oder ein Abklatsch vom „Summer Jam“, den der vormalige Imbissbetreiber mehrfach angeboten hat im Freibad, solle es nicht werden, sagt Goth, und das hat mehrere Gründe. Ihm selber liege etwas daran, dass in das badfest mehr Kinder einbezogen werden können. Deshalb beginnt es bereits in den Nachmittagsstunden.

Mitten in der Nacht soll Ruhe sein

In den Abendstunden solle dann etwas mehr fürs jugendliche Publikum geboten werden. Jedenfalls, so stellt Goth klar, soll es nicht wieder einer Veranstaltung werden, die bis mitten in die Nacht oder gar bis in die frühen Morgenstunden andauert. Darüber waren nicht zuletzt auch die Anwohner nicht sehr begeistert, da die Party auch immer mit lauter Musik verbunden war.

Imbiss läuft gut

Nun wird derzeit geklärt, wer von den drei beteiligten Seiten sich um welche Angebote während des Badfestes kümmert. Wie Goth am Rande erwähnt, entwickle sich der Imbiss gut. Beschwerden wie in den vergangenen Jahren, in denen es an allen Ecken und Enden klemmte und Badbesucher manchmal ewig auf ihre Bestellung warten mussten, habe es dieses Jahr glücklicherweise noch nicht gegeben.

Kurs auf erfolgreiche Badsaison

„Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir jetzt mit der Betreiberin die richtige Wahl getroffen haben.“ Er sehe jedenfalls in diesem Jahr einer erfolgreichen Freibadsaison entgegen. Das dreiköpfige Bademeister-Team leiste eine tolle Arbeit. „Ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass man sich in unserem Freibad richtig wohl fühlen kann.“

Von Steffi Robak