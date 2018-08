Region Döbeln

Bei erfrischenden -18 Grad Celsius friert das Softeis an, bevor es das Sonnenhof-Team von Ossig aus an die Kunden ausliefert. Die neue Geschäftsidee des Sonnenhof-Wirtes Markus Weinert kommt gut an: Kaltes auf Anruf. „Ab einer Bestellung von zehn Eis liefern wir an“, sagt er. Die Mitarbeiter zapfen das Eis aus der Maschine und legen es in die Gefrierzelle. „Damit es Bumms kriegt“, wie Markus Weinert sagt. Schließlich soll die Ware in fester Form beim Kunden eintreffen. Transportiert wird in Styroporboxen, die die Hitze ab- und die Kälte im Eis halten.

Klima-Oldie bei Aral

In den Gefrierraum des Sonnenhofes kommt aber nicht jeder so ohne weiteres rein. Und sich lange darin aufzuhalten, dürfte auch nicht so gesund sein. Die Aral-Tankstelle in Döbeln-Ost kann jeder besuchen. Hier weht einem am Verkaufstresen ein kühler Wind entgegen. Den fabriziert die Klima-Anlage an der Decke über dem Kassenbereich. „Ohne sie würde uns die Schokolade wegschmelzen“, sagt Michael Wilde, Geschäftsführer des gleichnamigen Döbelner Toyota-Autohauses und Besitzer der Aral-Tankstelle. Seit 25 Jahren kühlt die Anlage die Verkaufsräume und Michael Wilde hofft, dass sie dies noch eine Weile tun wird.

Baustelle lässt Umsatz einbrechen

Die Temperatur in der Tankstelle bereitet Michael Wilde keine Sorgen, die Anzahl der Kunden allerdings schon. Um 40 Prozent sei der Umsatz zurückgegangen, seitdem die B 175 zwischen Marktkauf-Kreisel und Chausseehaus-Kreuzung wegen Bauarbeiten gesperrt und Aral in Döbeln-Ost nur über eine Umleitung zu erreichen ist. „Wir haben dem zugestimmt, weil es hieß, die Bauzeit verkürze sich dadurch. Nur arbeitet an der Straße derzeit niemand“, sagt Michael Wilde. Vor allem die Laufkundschaft fehlt, Leute zum Beispiel, die mal kurz anhalten um eine Bockwurst zu essen. Wobei man bei dem Verzehr des „Tankstellenfasans“ dank Klima-Anlage nicht mal ins Schwitzen kommt.

Glasbläserei kühlster Raum im Betrieb

Das sollten eigentlich die Glasbläserinnen und Glasbläser der Xylem Analytics Germany GmbH in Meinsberg, könnte man meinen. Denkste! Zwar ist die Flamme des Brenners 900 bis 1000 Grad Celsius heiß, mit der die Mitarbeiter der Sensortechnik das Glas erwärmen, um es dann mit der Luft ihrer Lungen und Graphitkohle zu den Hüllen für die Mess-Elektroden zu formen. Aber dank Klima-Anlage beträgt die Raumtemperatur in der Glasbläserei angenehme 24 Grad Celsius. „Das ist der kühlste Raum in unserem Betrieb“, sagt Betriebsleiter Jens Köhler. „Die Kollegen kommen zu uns, um sich abzukühlen. Wir könnten schon Eintritt verlangen“, ergänzt Ellen Otto, Produktionsleiterin der Glasbläserei, scherzhaft.

Krankenhaus heizt sich nicht mehr auf

Ob Sensortechnik oder Aral-Tankstelle: Klimaanlagen scheinen in der Region im Trend zu liegen. Dem folgt nun auch das Klinikum Döbeln. Das gesamte Haus ist ab sofort vollklimatisiert. Die Anlage verschafft Patienten, Ärzten und Pflegepersonal nicht nur eine angenehme Raumtemperatur und frische Luft. Sie filtert auch die Luft und reguliert die Feuchtigkeit. „Ein weiterer positiver Effekt ist die Verminderung des Infektionsrisikos durch den integrierten Pollen- und Staubfilter“, informiert Verwaltungsleiter Martin Preißer.

Von Dirk Wurzel