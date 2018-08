Leisnig/Döbeln

Ein Kabel mit Schalter und Heizwendeln dran, darum eine Decke. So beschrieb Strafrichter Janko Ehrlich eine Heizdecke älteren Baujahres „made in GDR“, als er eine Mittzwanzigerin aus einem Leisniger Ortsteil wegen fahrlässiger Brandstiftung verurteilte. „Das wäre alles nicht passiert, wenn Sie das Gerät ausgeschaltet hätten. So ein altes Teil lässt man nicht unbeaufsichtigt“, so Richter Ehrlich im Amtsgericht Döbeln.

Hitzestau setzt Stuhl in Brand

Die junge Frau hatte die Heizdecke aber im März offenbar doch ohne Aufsicht angeschaltet gelassen. Mit fatalen Folgen. Laut Anklage fing zunächst das Polster des Stuhles Feuer, auf dem das antike Teil lag. Der Brand verrußte die Wohnung sehr stark, beschädigte Decke und Fußboden. Der Brand-Sachverständige der Polizei prüfte bei seiner Suche nach der Ursache auch die elektrische Anlage. Dann stieß er auf die abgefackelte Heizdecke, deren Schalter sich noch in der Position „Eingeschaltet“ befand. Durch einen Hitzestau habe die Decke den Stuhl in Brand gesetzt.

Heizdecke täglich in Betrieb

Das Amtsgericht hatte die Frau bereits per Strafbefehl wegen fahrlässiger Brandstiftung verurteilt. 1200 Euro Geldstrafe sollte sie zahlen. Dagegen legte die Frau Einspruch ein. „Ich habe die Heizdecke immer in der Mittagspause genutzt und stets wieder ausgeschaltet“, sagte sie nun. Bekommen hat sie das Teil von ihrem Freund, der es wiederum von seinen Eltern hatte. Der junge Mann hatte die Heizdecke für seine Freundin aufgetrieben, weil sie gesundheitliche Beschwerden hatte. Wie er sagte, heizt die Decke bis zu einer bestimmten Temperatur hoch und schaltet sich dann ab. Ob seine Freundin, die auf dem selben Hof wie er arbeitet, das Teil ausgeschaltet hatte, konnte er nicht sagen, ging aber davon aus, dass sie es getan hat.

Verteidiger fordert Freispruch

Darauf ging Rechtsanwalt Gerhard Seidel in seinem Plädoyer ein, in dem er beantragte, seine Mandantin freizusprechen. Es könne sein, dass die Feuerwehrleute den Schalter umgelegt hatten. Und selbst wenn das Gerät schon vorher eingeschaltet war: „So eine Decke ist für den Dauergebrauch bestimmt. Die eindeutige Feststellung, dass sie die Brandursache war, ist nicht gegeben“, zog der Verteidiger das Ergebnis des Gutachtens zur Brandursache in Zweifel. Seiner Mandantin sei jedenfalls kein fahrlässiges Verhalten nachzuweisen.

Einspruch kommt teurer

Richter Ehrlich folgte dem nicht. Er verurteilte die Frau zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 38 Euro, also insgesamt zu 1520 Euro Geldstrafe. Der Einspruch gegen den Strafbefehl hat sich für sie also erstmal nicht gelohnt, die Unachtsamkeit kommt sie im Vergleich zur Geldstrafe des Strafbefehls 320 Euro teuerer. Allerdings ist das Urteil nicht rechtskräftig. Die Frau kann dagegen Berufung oder Revision einlegen.

Von Dirk Wurzel