Helferkreis bietet seit zwei Jahren unbürokratisch Hilfe für Migranten in Hartha an

„Wir schaffen das.“ Ein Satz, mittlerweile fest verankert im kulturellen Gedächtnis, weil er bereits etwas versprach, was erst noch zu leisten war: Nämlich, eine größere Zahl von Menschen mitten in Europa zu integrieren. In Hartha stellt sich seit zwei Jahren einer kleiner Helferkreis neben der Stadt und dem Land dieser Aufgabe. Wie ist es den Helfern dabei ergangen?