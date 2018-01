Henning Homann sagt Nein zur Großen Koalition

Region Döbeln. Gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU wird auch der mittelsächsische SPD-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Henning Homann stimmen. „Die Ergebnisse der Sondierungen halten wir für nicht zustimmungsfähig. Trotz einiger respektabler Verhandlungserfolge wurden die zentralen Anliegen der SPD, wie die langfristige Sicherung der Renten, die Regulierung des Arbeitsmarktes und die Einführung einer Bürgerversicherung durch die Union zu stark verwässert oder ganz verhindert. Damit scheitert nach Jamaika auch die Groko an Angela Merkel und der Union. Sie beweisen, dass sie nicht bereit sind, in Deutschland mehr soziale Sicherheit zu schaffen“, begründet dies der Politiker. Er teilt damit die Auffassung des mittelsächsischen Parteivorstandes, der sich am Wochenende zur Klausurtagung auf Gut Gödelitz getroffen hatte. Wie es heißt, sprach sich der Kreisvorstand mit großer Mehrheit gegen eine erneute Groko aus.

Bei den Lesern der DAZ scheint dies auch äußerst unbeliebt zu sein. Eine nicht repräsentative Umfrage im Internet ergibt bisher, dass dies 86 Prozent ablehnen, zwölf befürworten und zwei Prozent der Teilnehmer keine Meinung dazu haben. Hier kann man noch abstimmen.

Von Dirk Wurzel