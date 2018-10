Hartha

So viele Menschen stehen selten auf der Bühne der Hartharena. Zudem konnte die Leisniger Pfarrerin Katja Schulze mehr als die 400 zunächst erwarteten Gäste begrüßen. Es mussten zusätzlich Stühle gestellt für schließlich 550 Zuschauer. Sie erlebten das Musical „Herzschlag“.

Geballte Wucht junger Stimmen

Die geballte Wucht junger Stimmen erfüllt den Raum. Projektchor und Band der christlichen Jugendorganisation Adonia zeigen, wie gut Gemeinschaft und Leidenschaft in XXL funktionieren. Und klingen.

Mehrtägige Probelager

Das Musical „Herzschlag“ tourt in diesem Jahr durch das gesamte Land und machte mit seiner Botschaft in Hartha Station. Das Prinzip ist einfach: Lasset kreative, junge Menschen aufeinander los und Kreativität geschehen. Das Musical schafft Raum für Begegnung. Denn die Jugendlichen kommen vor dem Auftritt aus ganz Sachsen zum mehrtägigen Probelager zusammen. Um zu üben, gehen zuvor CDs und Noten an die Darsteller.

66 Jugendliche dabei

Im Musik-Camp geht es dann Hand in Hand. Dort schrauben die 66 Jugendlichen nicht nur an Ideen. So eine Umgebung lässt Luft für Gespräche, auch persönlicher Natur. Schließlich treffen Menschen zusammen, die ähnliche Lebenswelten teilen. Zwei der Schützlinge kommen aus der Nähe von Waldheim.

Leisnigs Pfarrerin holt Adonia nach Hartha

Pfarrerin Katja Schulze aus Leisnig holte das Musical in die Gemeinde. Die Idee kam von ihrem Patenkind Anna, die selbst schon zweimal bei der Musicalreihe mitgemacht hat, allerdings in Nordrhein-Westfalen. Zwischen dem Insider-Tipp und der Aufführung lagen knapp anderthalb Jahre und eine zunächst problematische Logistik.

„Man muss regional denken“

Es stellte sich die Frage: Auf welcher Bühne sollen alle Dartsteller Platz finden? „Die Kirchgemeinde Leisnig-Tragnitz hat den nötigen Raum nicht zur Verfügung, um so viel Gewusel auf einer Bühne zu managen. So wurde ein gemeindeübergreifendes Projekt daraus und die Hartharena zum Ort des Geschehens. Man muss regional denken“, so Schulze.

Eltern leisten Unterstützung

Stolz und dankbar ist sie auch über die große Leisniger Unterstützung am Aufführungstag. So kümmerten sich zum Beispiel die Eltern der Konfirmanden um die Getränke, und die Altenhofer Kirche stemmte die Garderobe. Gemeindearbeit par excellence.

Biblische Geschichte am Puls der Zeit

„Herzschlag“ hat eine alte biblische Geschichte an den Puls der Zeit gesetzt und Mut bewiesen. Der tragische Tod Lazarus‘ öffnet die Bühne für Geschichten über den Umgang mit dem Tod. Für Schulze ein Thema, das viel zu häufig aus dem Alltag verbannt wird.

Tabuthema Verlust kommt auf die Bühne

Dabei sei es so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. „Auch junge Leute kennen Verlust. Eltern, Großeltern oder auch Personen aus dem Freundeskreis sterben.“ Das Musical sprengt das Tabuthema und macht es zur Sinnfrage.

Von Lisa Schliep