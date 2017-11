Hier schwebt der Weihnachtsbaum von Döbeln ein

Eine 13 Meter hohe Blaufichte ziert seit Donnerstagvormittag den Döbelner Obermarkt. Der Weihnachtsbaum für den 155. Döbelner Weihnachtsmarkt wurde am Morgen ab 7.30 Uhr durch Mitarbeiter des Baubetriebsamtes am Rande einer Garagengemeinschaft an der Mastener Straße in Döbeln in unmittelbarer Nähe zur B 169 geschlagen.