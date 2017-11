Hilfe fürs Katzenhaus: Leisnig funkt SOS

Leisnig. Sie sehen ganz zufrieden aus, die Katzen im Tierheim Leisnig. In ihrer großen Außenvoliere lässt es sich herrlich in weichen Katzenkörbchen dösen, über Äste klettern oder mit den Zimmergenossen balgen. Unschön dagegen ist der Blick auf den Boden aus abgewetzten Sperrholzplatten. Während die kleineren Katzengehege bereits über einen Boden aus abwaschbaren Fliesen verfügen, ist hier noch der betagte Holzboden zu finden, der weder Tieren noch Pflegern gefällt. „Das ist das drängendste Problem auf der Liste. Das wollten wir schon mehrfach angehen“, sagt Tierheimleiterin Rosi Pfumfel. „Der Fußboden ist marode, splittert an vielen Stellen ab, das ist für die Katzen nicht mehr geeignet. Er muss einmal pro Woche desinfiziert werden und das geht in dieser Voliere richtig schwer.“

Ein erstes Angebot hatte sie sich für den Tierschutzverein Leisnig, dessen Vorsitzende sie ist und dem das Tierheim gehört, bereits eingeholt. „Mit Fliesen würde das aber 3000 Euro kosten. Das ist einerseits zu schwer für den freihängenden Boden und für uns auch viel zu teuer“, sagt Pfumfel. Inzwischen liegt ein neues, besser umsetzbares Angebot vor, doch auch hier würden knapp 2000 Euro fällig.

Zu viel für den Verein, der finanziell ohnehin nicht auf Rosen gebettet ist und besonders in den letzten Monaten stark belastet war. Denn im Sommer musste ein Privathaus mit fast 90 Katzen in Schweikershain bei Kriebstein geräumt werden. Die wurden auf Tierheime in der Region verteilt. „Wenn wir Platz haben, unterstützen wir immer befreundete Vereine, vor allem Mittweida, Frankenberg und Leipzig“, sagt Rosi Pfumfel. Aus Schweikershain nahm sie notgedrungen 16 Tiere auf. Das brachte den Verein nicht nur an den Rand der räumlichen, sondern auch der finanziellen Kapazität. Denn die Tiere waren zum teil stark unterernährt und brachten alle eine Hautpilzkrankheit mit, die langwierig mit Medikamenten behandelt werden musste. „So viele Katzen mit einem Mal zu bekommen, ist selten. Und dann auch noch alle krank – die Behandlung und das Futter mussten wir komplett selbst tragen, dafür kriegen wir keinen Cent“, erklärt Pfumfel. „Eine kleine Flasche Hautpilzmittel kostet schon 40 Euro.“

Für die Katzengehege mit Innenbereich, in denen die Neuankömmlinge, denen es inzwischen wieder gut geht und andere Tiere leben, hat das Tierheim dank der Hilfe des Leisniger Fliesenherstellers Kerateam bereits einen ordentlichen Fliesenboden bekommen. Weil alle Gehege voll besetzt sind, muss die Außenvoliere trotz kaputten Fußbodens weiterhin genutzt werden.

Rund 150 Hunde und Katzen werden pro Jahr im Tierheim aufgenommen und wieder vermittelt. Dazu gibt es immer wieder exotische Gäste wie Schlangen oder Wellensittiche, die meist aber schnell an Spezialisten bei befreundeten Tierschutzvereinen oder Pflegestationen abgegeben werden. Rund zehn ehrenamtliche Helfer kommen regelmäßig in ihrer Freizeit, um die Hunde auszuführen, die Katzen zu füttern oder kleinere Reparaturen auszuführen. Für letzteres ist beispielsweise Ralf Wehner zuständig, der als Rentner häufiger Zeit für das Tierheim findet. „Ich habe mir ein Eigenheim gebaut, da habe ich mir alles Handwerkliche angeeignet“, sagt er. Oskar Häser dagegen hilft dem Heim auf andere Weise: Er verwöhnt die Katzen mit selbst gekochtem Futter aus Geflügelbraten und Wiener Würstchen und erfreut sich bei den Schnurrern daher größter Beliebtheit. Astrid Wolf kommt seit 20 Jahren mindestens einmal pro Woche aus Roßwein nach Leisnig – und das trotz Schichtdienst. Sie führt regelmäßig die Hunde aus. „Für mich ist das ein großer Ausgleich. Einen eigenen Hund zu haben, wäre bei meinem Job egoistisch, da komme ich lieber hierher“, sagt sie. Auch Studenten und Schüler wie die 13-jährige Emilie Stockmann vom Harthaer Gymnasium kommen regelmäßig zum Helfen.

Rosi Pfumfels Tochter Silke ist beim Verein die einzige Festangestellte, dazu gibt es eine Helferin über das Programm Soziale Teilhabe noch eine Bürohilfe in Teilzeit und einen Ein-Euro-Jobber, die den Verein und das Heim auf Kurs halten.

Zwar ist der Tierschutzverein Leisnig mit rund 450 Mitgliedern der zweitgrößte in Sachsen nach dem in Leipzig. Dass dadurch zugleich viele Rücklagen wie für die anstehende Reparatur angelegt werden könnten, ist ein Trugschluss. „Wir sind stolz auf unsere Größe, weil das beharrlicher Arbeit bedarf. Aber bei 12 Euro Jahresbeitrag ist es auch bei 450 Mitgliedern nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Da sind keine großen Sprünge möglich“, erklärt Pfumfel.

Und der kaputte Katzenfußboden ist nicht das einzige Problem. Neben den Samtpfoten haben auch die sie pflegenden Zweibeiner eine Baustelle: Vor 30 Jahren wurde das Tierheim eröffnet und ungefähr aus dieser Zeit dürfte auch die einzige Toilette auf dem Gelände stammen. Kindheitserinnerungen werden wach, wenn man den winzigen Raum mit dem Spülkasten an der Decke und der Metallkette zum Ziehen betritt. Wie sehr dieses WC heute zum Relikt geworden ist, zeigt der Besuch einer Familie, die mit ihrer kleinen Tochter einen Hund abholte. „Unser Tierheimberater vom Deutschen Tierschutzbund hatte hier einen elfjährigen Hund mit seiner Familie abgeholt, der nicht so gute Vermittlungschancen hatte. Das war ein Glück für uns und dann musste seine kleine Tochter auf Toilette“, erzählt Rosi Pfumfel lebhaft. Für das Mädchen, dass den heute üblichen Druckknopf zum Spülen gewöhnt war, wurde die Kette zur Faszination. „Sie war so begeistert, dass sie auch eine Toilette mit so einer Kette zum Spülen für zu Hause wollte“, erzählt Rosi Pfumfel, die darüber zumindest immer noch lachen kann.

Auch wenn es die Familie humorvoll nahm, will Rosi Pfumfel den Helfern und möglichen neuen Hunde- und Katzenbesitzern den Besuch im Tierheim mit einer neuen Toilette angenehmer machen. „Die Besucher sagen nichts, aber wir haben schon immer Angst, was sie denken“, sagt sie. Ein Licht im Advent soll ihr diese Sorge nehmen. Und den Samtpfoten einen pflegeleichten Fußboden bescheren.

Von Sebastian Fink