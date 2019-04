Waldheim

Hier kommt nicht jeder gut lang. Für Rollstuhlfahrer ist das Pflaster fast unpassierbar. Dabei führt der Problem-Weg ausgerechnet zum Fahrstuhl und damit zum barrierefreien Zugang des Waldheimer Rathauses.

„Altstadtsanierung und Barrierefreiheit zusammenzubringen, ist ein Spagat“, sagte Waldheinms Bauamtsleiter Michael Wittig zu Horst Wehner. Er ist Landtagsabgeordneter der Partei Die Linke und Vizepräsident des sächsischen Landesparlaments. Auf Einladung der Linken im Waldheimer Stadtrat besuchte der Abgeordnete Waldheim, um die Stadt aus Sicht des Rollstuhlfahrers zu erleben. Und die stört vor allem grobes Pflaster, wie die Katzenköpfe im Rathausdurchgang, und Schwellen.

Davon hat das Stadt- und Museumshaus ein ordentliches Exemplar zu bieten. Nur mit Mühe schafft es Horst Wehner, diese zu überwinden. Ein weiteres Beispiel für den Spagat zwischen Denkmalsanierung und Barrierefreiheit. Dafür war der Politiker vom Inneren des Museumshauses begeistert. Er besichtigte das Behinderten-WC im Erdgeschoss, fuhr mit dem Aufzug in die Kolbe-Ausstellung und ließ sich diese von Museumshaus-Mitarbeiterin Patricia Spruck erklären. Zu monieren gab es aus seiner Sicht nur eine Kleinigkeit. „Für Rollstuhlfahrer hängt der Schaukasten zu hoch“, sagte Horst Wehner über Vitrine zum Aufklappen, in der die Frühwerke des Bildhauers Georg Kolbe stehen: Tiere aus Wachs, die der Künstler bereits als Zehnjähriger formte.

Wieder draußen, probierte Horst Wehner, in den Bus einzusteigen. Zum Glück kam auch gleich einer und der freundliche Fahrer klappte die Rampe für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen aus. Der ÖPNV ist barrierefrei. Im Rathaus dagegen entdeckte der Abgeordnete das nächste Hindernis – die Schwelle zum Bürgerbüro. Mitarbeiterin Brigitte Voss erklärte, wie sie und ihre Kolleginnen den Umgang mit Rollstuhlfahrern handhabten, bevor es einen Fahrstuhl gab. „Wenn es was zu unterschreiben gab, sind wir rausgegangen und haben uns die Unterschrift geholt.“ Der zu hoch angebrachte Schaukasten im Stadt- und Museumshaus und die hakelige Türschwelle vor dem Bürgerbüro lassen mit recht wenig Aufwand so ändern, dass sie auch für Rollstuhlfahrer passen. Auch das Pflaster zum Rathaus-Aufzug zu entschärfen, dürfte kein unlösbares Problem sein. Zumal das ja in die Zuständigkeit der Stadt fällt. Anders sieht es da mit dem Bahnhof aus. Her ist für Rollstuhlfahrer am Treppenaufgang zu den Gleisen Schluss. Ansprechpartner dafür ist die Deutsche Bahn. Ein Rollband könnte helfen. Aber: „Vergesst es. Hier kommt kein Rollband hin. Dazu gibt es zu wenig behinderte Fahrgäste“, sagte dazu Horst Wehner, der sich bereits mit den gesetzlichen Grundlagen auseinandergesetzt hat und ziemlich gut Bescheid weiß. Toralf Pönisch vom Waldheimer Tiefbauamt gab noch den Vandalismus zu bedenken, der sich im Waldheimer Rathaus an den vielen Wandschmierereien zeigt. Da stelle sich die Frage, wie lange so eine technische Aufstiegshilfe ganz bleibt.

Horst Wehner gab dann noch den Tipp, sich beim Landesprogramm „Lieblingsplätze für alle“ zu bewerben. Damit fördert der Freistaat Sachsen seit 2014 Investitionen, die barrierefreies Bauen und damit eine gerechte Teilhabe für Menschen mit Behinderungen zum Ziel haben. Je Einzelvorhaben gibt es bis zu 25 000 Euro.

„Mich haben schon viele Leute auf die Situation Barrierefreiheit in Waldheim angesprochen. Da haben wir uns einen Rollstuhlfahrer geholt, um uns die Situation vor Ort aus Sicht des Rollstuhlfahrers zu betrachten“, sagte Dieter Hentschel, Fraktionsvorsitzender der Linken im Waldheimer Stadtrat über den Sinn des speziellen Stadtrundganges.

Von Dirk Wurzel