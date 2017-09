Hinterm Napoleonhaus auf altem Porphyr sitzen: Förderverein spendet 4000 Euro

Waldheim. Teile des alten Waldheimer Amtsgerichtes kommen jetzt im Hof des Stadt- und Museumshauses wieder zu Ehren. Denn beim Abriss des Gebäudes am Obermarkt flogen Steine und Platten aus Rochlitzer Porphyrtuff nicht einfach weg, wie der andere Bauschutt. Die Stadt hat diese eingelagert. Und holt sie jetzt wieder hervor.

„Mit dem Förderverein zur Sanierung des Napoleonhauses ist vereinbart, diese Porphyrelemente als Sitzgelegenheiten zu nutzen“, erläuterte Christian Voigt zur jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses des Waldheimer Stadtrates. Dort stand der Beschluss auf der Tagesordnung, den Auftrag für die Gestaltung der Außenanlagen des Stadt- und Museumshauses an die Firma Estler-Straßenbau aus Hartha zu vergeben. Christian Voigt nutzte die Gelegenheit, den Ratsmitgliedern im Ausschuss anhand eines Lageplanes zu erläutern, wie der Hof einmal aussehen soll. Er ging nicht nur die geplanten Bänke aus Rochlitzer Porphyrtuff ein, der vom ehemaligen Amtsgericht und der alten Zschopaubrücke stammt, was der Förderverein mit 4000 Euro unterstützt. Auch über die Gestaltung des Pflasters im Hof sowie den Bau eines Zaunes sprach der Bauamtsmitarbeiter. „Den Hof pflastern wir mit Natursteinen in unterschiedlichen Farben, sodass ein Stern entsteht.“ Weitere Gestaltungselemente sind nicht vorgesehen. „Wir haben dort viel asymmetrische Flächen“, sagte Christian Voigt. Diese noch weiter farblich abzusetzen, würde nicht aussehen. Teilweise ist ein Sichtschutz geplant. Dieser soll auf der Seite des Napoleonhaus-Grundstückes, die in Richtung Rathaus zeigt, bis auf die Höhe des Glaspavillons am Funktionsanbau reichen. Während der Hof gepflastert wird, soll auf dem restlichen Außengelände Gras wachsen. Geplant sind auch noch Fahrradständer an der Grundstücksgrenze zur Zschopau. Napoleonhaus-Chefplaner Dipl.-Ing. Dirk Becker nahm an der Ausschuss-Sitzung teil, um zu einem weiteren Tagesordnungspunkt zu sprechen. Er nutzte die Gelegenheit, um den Anwohnern für ihre Toleranz und ihr Verständnis zu danken. „Wir konnten alles im Einvernehmen mit den Nachbarn lösen“, sagte Dirk Becker.

Am 20. November soll Schluss sein mit der Bauerei. Zum 70. Todestag des Bildhauers Georg Kolbe soll das neue Stadt- und Museumshaus eröffnen. Es zeigt in einer Extra-Ausstellung die Werke Kolbes, die seine Enkelin der Stadt geschenkt hat. Ein bisschen eingerichtet ist das ehemalige Tuchmacherhaus am Niedermarkt schon jetzt: Im Empfangsbereich steht bereits der Tresen.

Von Dirk Wurzel