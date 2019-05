Döbeln

Erbauliche Geschichten rund um das Döbelner Gymnasium und mit einem Augenzwinkern vorgetragen, gab es am Montagabend im Kunstgebäude des Lessing-Gymnasiums zu hören. Plaudernd sorgten Schulleiter Michael Höhme und Geschichtslehrerin Katrin Niekrawitz für unterhaltsame zwei Stunden mit Anekdoten, Filmchen, Dokumenten und Personen aus 150 Jahren Schulgeschichte.

Seltene Fotos und Dokumente aus dem Archiv und dem Schulmuseum zeigten bärtige, kauzige Lehrer aus der Gründungszeit der höheren Lehranstalt um 1869, dazu ein Foto vom Richtfest des Gymnasium-Hauptgebäudes. Zudem wurde erklärt, wie die Pauker aus früherer Zeit zu ihren Spitznamen kamen. Per Filmausschnitt von 1985 kamen ehemalige Lehrer zu Wort, die 30, manche sogar 40 Jahre am Gymnasium unterrichteten und ganze Schülergenerationen prägten.

Schüler als „Streichhölzer“

Geklärt wurde auch die Frage, warum die Lessing-Schüler früher „Streichhölzer“ genannt wurden. Die roten Mützen hatten Michael Höhme und Katrin Niekrawitz dazu aus dem Schulmuseum mitgebracht. Damit zeigten die Schüler durchaus stolz ihre Zugehörigkeit zur Schule. Wie sich Klassenfahrten und die Aufsatzthemen im Fach Deutsch im Laufe der 150 Jahre Schulgeschichte änderten, machten die beiden Lehrer ebenso zum Thema des unterhaltsamen Historikerplausches.

In den Hauptbüchern der Schule, sind bis heute 17 898 Schüler seit Schulgründung 1869 erfasst. Mit den fürs neue Schuljahr angemeldeten 105 neuen Fünftklässlern wird die 18 000-Marke im August geknackt.

„Ein Bibelwort, das eine Diktatur ins Wanken brachte“. Harald Bretschneider, der 1960 am Döbelner Lessing-Gymnasium sein Reifezeugnis erhielt, war evangelischer Pfarrer in der DDR und engagierte sich in der kirchlichen Friedens-, Umweltschutz und Menschenrechtsbewegung. Im Herbst 1980 schuf er die Symbole „Schwerter zu Pflugscharen“ sowie „Frieden schaffen ohne Waffen“ und initiierte die erste Friedensdekade in der DDR. Am 4. Oktober 2012, anlässlich des Tages der Deutschen Einheit, wurde Bretschneider für außerordentliches Engagement um die kirchliche Friedens- und Jugendarbeit durch Bundespräsident Joachim Gauck mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet.

Krimiautor und Silikonerfinder

Aus der Schülerschaft sind dabei einige interessante Persönlichkeiten hervorgegangen. So der Kriminalschriftsteller Heinz-Werner Höber, der das Gymnasium von 1941 bis 1948 besuchte ,und als Erfinder der Jerry-Cotton-Kriminalromane mit 700 Millionen verkauften Exemplaren gilt. Kanzlergattin Hannelore Kohl besuchte 1944/45 die Schule in Döbeln. Chemiker Richard Müller ( Abiturjahrgang 1923) gilt als Erfinder der Silikone. Eine interessante Biografie hat auch Werner Gruner aus dem gleichen Abiturjahrgang 1923. Er entwickelte 1942 bei der Metall- und Lackwarenfabrik Johannes Großfuß in Döbeln maßgeblich das Maschinengewehr M42 mit. Als technisch-wissenschaftlicher Spezialist wurde Gruner 1945 in die Sowjetunion gebracht und kehrte erst Anfang der 50er Jahre zurück. Ab 1952 lehrte er als Professor an der Fakultät für Maschinenwesen, Fertigungstechnik der spanlosen Formung der TU Dresden und war von 1958 bis 1961 deren Rektor.

Doch auch Absolventen jüngerer Zeit fanden am Montag Erwähnung: So etwa Erik Dubiel ( Abiturjahrgang 2008), der als Investmentbanker bei Morgan Stanley in London tätig ist oder Maika Fischer, die beim Deutschen Fußballbund als Teammanagerin der Deutschen Fußballnationalmannschaft arbeitet und Susanne Dressler (geb. Naacke) vom Abiturjahrgang 1999, die als Juniorprofessorin für Musikpädagogik in Flensburg unterrichtet.

Von Thomas Sparrer