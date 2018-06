Döbeln

Das größte Schulhoffest seit Jahren wurde am Donnerstag an der Außenstelle des Lessing-Gymnasiums am Körnerplatz gefeiert. Eine extra gegründete Arbeitsgruppe des Schülerrates hatte das Fest gemeinsam mit Schulsozialarbeiterin Susann Gasse für die fünften und sechsten Klassen organisiert, die am Körnerplatz unterrichtet werden. Zudem übernahm jede fünfte und sechste Klasse eine eigenen Beitrag für das Fest, vom Waffelstand bis zum Herstellen von Schokofrüchten.

Höhepunkt war die Wasserfußball-Arena auf dem Schulhof. Quelle: Bartsch

Insgesamt konnten sich die Schüler an 25 verschiedenen Ständen betätigen. Das Angebot reichte von einer Miniolympiade mit Streetbasketball, Tischtennis, dem Spielmobil, mit Zöpfe flechten und Henna-Tattoos malen für die Mädels, T-Shirts bedrucken, Windlichter basteln mit dem Cityclub, Badekugeln herstellen oder Basteln mit alten Büchern der Stadtbibliothek.

Auch T-Shirt-Druck gehörte zum Angebot.. Quelle: Bartsch

Höhepunkt des Festes war das Wasserfußballfeld der Deutschen Water Soccer Liga. Zwei Teams des Gymnasiums hatten voriges Jahr an einem Wasserfußballturnier teilgenommen und dabei das Wasserfußballfeld für das Schulfest gewonnen.

Zudem wurden am Vormittag dreieinhalb Tonnen Sand auf dem Schulhof abgeladen. Hiermit wurde an der höchsten Murmelbahn der Stadt gebaut.

13 Kilogramm schwer waren am Ende die beiden Eistorten aus dem Döbelner Venezia als kulinarischer Abschluss des Festes.

Im nächsten Jahr feiert das Gymnasium übrigens 150jähriges Bestehen.

Von Thomas Sparrer