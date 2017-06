Noschkowitz. Am ersten Juliwochenende sitzen auf dem Noschkowitzer Turnierplatz im Naherholungszentrum wieder Dutzende Reiter hoch zu Ross. Das seit mehr als 35 Jahren ausgetragene Reit- und Springturnier des Reitvereins Noschkowitz startet mit Teilnehmern aus ganz Mitteldeutschland. „Insgesamt 21 Prüfungen werden geritten, verteilt auf Sonnabend und Sonntag“, sagt Vereinschef Heiko Schneider, der mit seinem Organisationsteam wieder ein gemischtes Programm für Jung und Alt zusammengestellt hat. Der Schwerpunkt bei den Prüfungen liegt auf der Dressur. „Die Dressur steht mehr im Vordergrund, weil heute viel mehr Mädchen und junge Frauen reiten und die bevorzugen mehr die Dressur. Es gibt aber auch viele Springreiterinnen und sogar Pferde die in beiden Disziplinen antreten“, erklärt Heiko Schneider.

Vertreten sein wird neben Reitvereinen aus Sachsen, Sachsen_Anhalt und Thüringen auch das Gestüt Noschkowitz, mit dem der Reitverein eng zusammenarbeitet. Reiter der dort gezüchteten Tiere haben bei Heiko Schneider das Reiten gelernt und sammeln im Namen des Vereins ihre Turniererfahrung.

Frühaufsteher können an beiden Tagen die besten Plätze rund um den Turnierplatz ergattern, denn es geht jeweils schon um 7 Uhr los. Die Wettkämpfe in den verschiedenen Klassen dauern am Sonnabend bis 18 Uhr, am Sonntag je nach Fortschreiten des Turnierplans etwas kürzer. Dabei spielt auch das Wetter eine Rolle. „Zuschauer kommen immer, also müssen wir das Turnier auch durchziehen“, sagt Schneider. Es kann bei Regenschauern aber Pausen geben, die am Sonntag wieder aufgeholt werden müssen.

Doch der reine Sport ist nicht alles, was den Besuchern am Wochenende geboten wird. Am Sonnabend können die Bambinis ab drei Jahren in ihren Reitanzügen auf den von den Eltern geführten Pferden bewundert werden und jedermann kann sein Glück im Pferderoulette versuchen. Dazu gibt es eine Hüpfburg, Basteln und Kinderschminken.

Den Höhepunkt bildet am Sonntagnachmittag das große Schaureiten mit verschiedenen Pferderassen und eine Kutschenvorführung. Reitzubehör und qualifizierte Beratung rund um den richtigen Sattel bietet die Sattlerei Kochinke an. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Von Sebastian Fink