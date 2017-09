Hochwasserschutz in Döbeln rückt in den nächsten Bauabschnitt vor

Beim Bau des Hochwasserschutzes für Döbelns Innenstadt sind die Bauarbeiten in den nächsten Bauabschnitt vorgerückt. Jetzt wird die Flutmulde zwischen der Brücke Straße des Friedens und der Niederbrücke verbreitert. In dem 400 Meter langen Abschnitt werden an beiden Uferseiten insgesamt 800 Meter Bohrpfahlwände errichtet.