Hochwertige Produktion statt Basteln

Rosswein. „Manchmal ist das Image von uns bei den Leuten noch Basteln, aber wir sind ein richtiger Zulieferbetrieb für hochwertige Produkte.“ Das musste David Gröhner beim Tag der offenen Tür der Roßweiner Werkstätten am Sonnabend einfach mal loswerden. Der Gruppenleiter einer der Montagegruppen am Standort in der Wehrstraße war an diesem nachmittag an seinem Arbeitsplatz, um den zahlreich erschienen Besuchern zu zeigen, was Menschen mit Behinderung hier leisten können. Aktuell werden Thermostatköpfe montiert, doch die Bandbreite ist wesentlich größer. „Wir leisten einfache, aber auch komplexere Montagearbeiten für Messinstrumentehersteller, Automobilzulieferer und andere Unternehmen“, sagte er nicht ohne Stolz.

Und das ist längst nicht alles, wie die Besucher beim Rundgang durch die vier Etagen mit mehreren Stationen erfahren konnten. Die Gruppen des Garten- und Landschaftsbaus beispielsweise nennen sich Gala-Trupps, was durchaus mit einem Schuss Selbstironie versehen, angesichts ihrer auf Fotos gezeigten Arbeiten aber nicht übertrieben ist. Andrea und Andreas Reichart waren extra aus Ostrau gekommen, um zu sehen, wo ihr Sohn David arbeitet. „Er geht gern her, ist mit Leib und Seele dabei“, erzählte Mama Andrea Reichart begeistert. „Wer sich dieser Aufgabe hier widmet, vor dem ziehe ich den Hut. Man kann froh sein, dass es so eine Einrichtung gibt. Was würden sie sonst für Möglichkeiten haben?“, lobte sie den von der Diakonie Döbeln gelenkten Betrieb.

Wie wertvoll die Arbeit der aktuell 113 Frauen und Männer mit Behinderung wirtschaftlich und inhaltlich ist, erfahren die Roßweiner ganz aktuell bei der Sanierung der Alten Post. Im Obergeschoss, in der Restaurationsabteilung, zeigte Gruppenleiterin Maria Sturm, wie weit ihre Schützlinge mit der Restauration von Türen und Fensterrahmen des historischen Gebäudes sind. „Hier wird aufwändig restauriert, weggefaulte Teile neu aufgebaut. Es fehlt bei einigen Türen nur noch die Freigabe des Denkmalamtes für die richtige Farbe“, sagte sie. Doch auch einzelne Aufträge von privaten Kunden werden angenommen. „Kleine Flechtarbeiten für einzelne Stühle macht kaum noch eine Firma“, sagte Sturm. Der Besuch der Werkstätten ist daher auch unter der Woche mal eine Fahrt wert.

Von Sebastian Fink