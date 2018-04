Kriebethal

Zur Jubiläumsfeier gab es einen Abschied zu verkünden. Nur noch zwei Gruppen werden die Höfchener Sterne künftig haben. Die ältesten Mädchen sind nun junge Frauen. Ausbildung und Studium lassen kaum noch Zeit für das Tanzen.

Geburtstag in der Turnhalle

Volle Hütte am Sonnabend in Kriebethal. Seit 20 Jahren begeistern die Höfchener Sterne tanzend unter anderem die Besucher des Tanzfestes in Döbeln. Auf diesem traten sie 2005 zum ersten Mal auf und nahmen eine Silbermedaille mit. Das zeigte eine Präsentation, die zur Geburtstagsveranstaltung in der Kriebethaler Turnhalle lief. Die Feier bestand aber auch viel physischer Präsenz, in bewegter Form versteht sich.

Schiffsreise um die Welt

So führte die mittlere Gruppe zum Beispiel die Afrika-Nummer auf, mit der die Sterne 2005 beim Döbelner Tanzfest Silber holten. Angelegt war das Programm als Schiffsreise um die Welt, zum Beispiel zum Karneval in Venedig. Aber auch mit einem Matrosentanz begeisterten die „Sterne“ das Publikum zur Feierstunde in der Kriebethaler Turnhalle.

Die Höfchener Sterne feiern 20 Jahre und zeigen, was sie können. Hebefiguren zum Beispiel. Quelle: Dirk Wurzel

Gemeinde leistet Unterstützung

Die ist zugleich Trainingsort der Sterne. Einmal in der Woche üben die Tänzerinnen hier die Choreografien, proben neue Nummern. „Aus Spaß am Tanzen“, wie Trainerin Carola Eckart sagt. Gemeinsam mit Silke Krüger trainiert sie die Sterne. Sie sind froh über die Unterstützung durch die Gemeinde Kriebstein. Dadurch dürfen die Sterne in der Halle trainieren. Zum Geburtstagsfest brachte Vizebürgermeister Ronny Kroll (Freie Wähler Kriebstein) die Glückwünsche der Gemeinde.

Hexentanz in Mittweida

Das Tanzfest in Döbeln ist noch ein Stück hin. Zu erleben sind die Höfchener Sterne übrigens bereits am heutigen Montag zum „Hexentanz“ in Mittweida. Insofern war das tänzerische Geburtstagsfest am Sonnabend eine gute Übung, um im Takt zu bleiben.

Weiter tanzen mit zwei Gruppen

Obwohl die Tanzgruppe eine Formation verliert, machen die Höfchener Sterne natürlich weiter. Wenn auch vorerst mit zwei Gruppen. Aber das muss ja nicht so bleiben. Carola Eckhart und Silke Krüger jedenfalls freuen sich über tanzbegeisterte Kinder und Jugendliche, die den Weg nach Kriebethal zum Trainieren finden.

Von Dirk Wurzel