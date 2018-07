Höfchen

Seit Mittwoch röhren an der Kriebsteintalsperre wieder die Kettensegen. Bäume werden an der Höfchener Bootsanlegestelle jedoch nicht gefällt. Vielmehr ist das mittlerweile 18. Symposium „Kunst am Wasser“ gestartet, in dessen Rahmen auch in diesem Jahr wieder eine Handvoll Holzbildhauer Kunstwerke für den Wanderweg an der Talsperre schaffen.

„Wasser verbindet – die Kunst und die Welt“ lautet das diesjährige Motto. „Das ist nicht wahllos aus der Luft gegriffen worden, denn zeitgleich findet am selben Ort erstmals ein Singer-Songwriter-Sommercamp statt“, begründet der Mittelsächsische Kultursommer (Miskus) die Themenwahl. Das freut Kettensägenkünstler und Holzbildhauer Enrico Kletke, der bis zum Ende des Symposiums am Sonntag seine angereisten Genrekollegen betreut: „Die Übergänge zwischen darstellender und bildender Kunst sind immer fließend. Es gibt breitgefächerte Schnittstellen.“

Im Singer-Songwriter-Camp schreiben diese junge Musiker an neuen Liedern. Quelle: Sven Bartsch

Ganz ohne die wortwörtlichen Schnittstellen kommen die Holzbildhauer sowieso nicht aus, wenn sie aus breiten Stämmen ihre Kunstwerke sägen, fräsen und hämmern. 16 Bewerber – aus allen Ecken Deutschlands und sogar aus China und von der Elfenbeinküste – gab es in diesem Jahr um die Kunst am Wasser. Überzeugt haben am Ende drei Projekte.

Drei Skulpturen für den Kunstwanderweg

Unter dem Titel „Xylophon“ werden Anna und Michael Rofka aus Konstanz am Bodensee ihren Holzstamm bearbeiten. Das Paar plant, einen Rahmen zu schaffen, in den verschiedene Klanghölzer gespannt werden sollen.

Doreen Wehrhold aus dem thüringischen Sömmerda hat am Mittwoch die Säge angesetzt, um ein „Flusskind“ zu kreieren. Dabei handelt es sich um eine Skulptur, die einen gutmütigen Flussgeist darstellt und deren Bedeutung ihren Ursprung in Japan hat.

Urban Stark, der seit 25 Jahren in Belgien lebt, ist schon zum zweiten Mal bei „Kunst am Wasser“ dabei. Der Künstler erstellt eine Siebdruckplatte in Talsperrenform, auf der drei hölzerne Erdkugeln ihren Platz finden und somit sinnbildlich auf dem Kriebsteinsee schwimmen werden. Prämiert werden die Werke im Rahmen des Talsperrenfestes am Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr auf der Freilichtbühne.

Ein neuer Song pro Stunde

Geackert wird auch auf Seiten der Musiker. Die Methode: „Alle finden sich in Dreigruppen zusammen. Denen bleibt dann eine Stunde Zeit, um einen Song zu schreiben“, erklärte Anika Jankowski, die seit vier Jahren Singer-Songwriter-Camps organisiert. Die besten Stücke werden schließlich am Sonntag von 14.30 bis 17.30 Uhr auf der Seebühne präsentiert. Ziel ist, 15 bis 20 neue Songs auf die Beine zu stellen. Dafür kommen Musiker aus allen Ecken des Freistaates, aber auch drei Mitglieder der australischen Tourband „Joeys Oz Music Band“ zusammen. „Wir freuen uns, diese Mischung praktisch zu erleben und damit auch das Talsperrenfest zu bereichern“, sagte Thomas Caro, Geschäftsführer des Zweckverbandes Kriebsteintalsperre.

Von André Pitz