Döbeln

Ein Weilchen werden die Anwohner an Döbelns Rotem Kreuz und der Walter-Eckhardt-Straße im Norden der Stadt noch mit Baulärm leben müssen. Auch mit eingeschränkter Zufahrt zu ihren Grundstücken. Bis Mitte Dezember, so ist es geplant, sollen die seit Ende September laufenden Straßenbauarbeiten, die von der Ostrauer Firma Hoff ausgeführt werden, in diesem Bereich andauern. Bis dahin ist der 180 Meter lange Straßenabschnitt zwischen Rotem Kreuz und Erich-Kästner-Straße für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Von der Vollsperrung ebenso betroffen ist der Kreuzungsbereich Walter-Eckhardt-Straße/Am Roten Kreuz.

In einer Gemeinschaftsmaßnahme von Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschafts GmbH, Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal und Stadt Döbeln werden Trinkwasserleitungen und Abwasserleitungen ausgewechselt sowie die Straße saniert. „Wir nutzen die Gelegenheit gern, wenn der AZV baut, gleich die jeweilige Straße mit zu sanieren“, erklärt Döbelns Bauamtschef Thomas Hanns. Die Straße ist bereits runtergefräst, momentan laufen die Kanalarbeiten. Zuerst werden die neuen Abwasserleitungen verlegt, die liegen am tiefsten in der Erde. Es folgen die Trinkwasserleitungen, wobei genauso wie beim Abwasser sichergestellt wird, dass die Anwohner während der gesamten Maßnahme an den Medien angeschlossen bleiben. Am Ende folgt der Straßenbau, die Maßnahme, die eine reine Angelegenheit der Stadt ist. Kosten wird die grundhafte Sanierung der sogenannten Mischverkehrsfläche – ohne Gehwege, von allen Verkehrsteilnehmern gleichermaßen genutzt – rund 143 000 Euro, etwa 24 000 kommen für Planungsarbeiten hinzu. Zum Glück für die Stadt, gibt es seit kurzem ein neues Förderprogramm, über eine Instandsetzungspauschale kann die Maßnahme zu 90 Prozent gefördert werden.

Kommende Woche wird die sensibelste Stelle in Angriff genommen: Der Kreuzungsbereich, der bis dato noch befahrbar war. Für etwa drei bis vier Wochen ist der dann komplett gesperrt, auch für die Anwohner. Geht es nach der Stadt, soll irgendwann in weiterer Zukunft auch der Teil der Walter-Eckhardt-Straße vom Kreuzungsbereich ausgehend in die andere Richtung auf diese Weise ausgebaut werden.

Natur- und Bruchstein wird mit Spritzbeton verkleidet

Eine reine städtische Maßnahme läuft seit Monatsanfang in Ebersbach auf der Hauptstraße in Höhe Am Rosenbeet. Dort kann endlich eine jahrzehntealte Stützmauer saniert werden, die die Aufgabe hat, die Straße zu halten. Das Konstrukt aus Natur- und Bruchsteinen ist schon seit geraumer Zeit in keinem guten Zustand mehr, so dass die Straße auf lange Sicht drohte abzusacken. Wie so oft lag es an der Finanzierung der Maßnahme, die abzüglich der Planungskosten 183 000 Euro kostet. Die Finanzierung ist jetzt sichergestellt, ist Thomas Hanns froh, dass das Problem endlich angegangen werden kann. Auch in diesem Fall gibt es dank des Förderprogramms für Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger 90 Prozent Förderung.

Auf 25 Metern entlang der Hauptstraße wird derzeit gebaut, Anfang Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Bis dahin ist die Straße nur halbseitig befahrbar, wobei der Verkehr durch eine Ampel geregelt wird. Bereits in die alte Stützmauer hineingebohrt worden sind sogenannte Anker, die noch verpresst werden. Nächste Woche soll mit den Spritzbetonarbeiten begonnen werden – die alte mauer, die an ihrer breitesten Stelle drei Meter hoch ist, wird quasi verkleidet und stabilisiert.

Von Manuela Engelmann-Bunk