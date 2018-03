Ostrau. Hoher Sachschaden aber keine Verletzten – ein Auffahrunfall auf der B 169 ging relativ glimpflich aus. Wie die Polizei mitteilt, hielt der 41-Fahrer eines Hyundai am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 169 am Abzweig Hohenwussen verkehrsbedingt an. Der nachfolgende Fahrer (35) eines Peugeot fuhr auf den Hyundai, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15 000 Euro entstand.

Von daz