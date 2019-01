Klosterbuch

Leisnigs Ortsteil Klosterbuch ist einer der idyllischsten. Man wohnt gerne In der beschaulichen Muldenaue - obwohl gerade dieser Ort schlimme Schlagzeilen machte zum Hochwasser von 2002. Es mussten Menschen per Hubschrauber gerettet werden. Gebaut wird dort trotzdem, kurzerhand ein paar Meter weiter oben, am Wald, am Buchberg. Und damit genau dort, wo es genau genommen nicht so richtig erlaubt ist.

Nachbarn geben dezenten Hinweis

Die dortige Siedlung, im so genannten Außenbereich liegend, bekam dennoch jüngst mal wieder ein Häuschen dazu, man möchte fast meinen, das geschah unbemerkt. Nur dass eben Nachbarn, welche diese Idylle auch sehr gern mögen, der Stadtverwaltung einen dezenten Hinweis gaben.

„Steht doch alles schon da jetzt“

Jedenfalls kommentiert Peggy Hubert vom städtischen Bauamt in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschuss den betreffenden Tagesordnungspunkt mit den Worten: „Was soll ich sagen - steht doch alles schon da jetzt.“

Dabei ging es in dieser Ausschusssitzung erst einmal um den Bauantrag. Nach dem Motto: Wir bauen es mal schnell hin, und fragen dann, ob wir das dürfen. Dann passiert schon nichts. Hat funktioniert.

Keiner wagt die Bezeichnung „Schwarzbau“

Den Begriff „Schwarzbau“ nimmt tunlichst keiner der Anwesenden für diese Aktion in den Mund. Der einzige, dem dazu etwas einfällt, ist Dieter Kunadt von der Links-Fraktion: „Kann man denn da gar nichts machen und mal einen Riegel vorschieben !? Das ist doch kein Zustand“, fragt er entgeistert.

Wer es sich damals leisten konnte: Altlasten aus der DDR

Es ist eben auch kein neues Problem. Schon in der Zeit der DDR zogen sich jene, die es sich leisten konnten, in die dortige Idylle zurück. Deklariert als Wochenendgrundstücke, mauserten sich manche Domizile dort erheblich. Gleichwohl wird offiziell dort sehr bescheiden gebaut. Das aktuelle Projekt steht auf der Tagesordnung vom Technischen Ausschuss als „ Fertigteilgartenhaus sowie Zaunanlage mit Außentreppe“. Sowas ist doch nicht das erste Mal“, sagt Dieter Kunadt, und ihm widerspricht auch niemand. Das lässt keinen anderen Schluss zu als: Das ist auch im Bauamt und bei dessen Leiter Thomas Schröder bekannt.

Öffentliche Erschließung – Fehlanzeige

Lässt die Stadtverwaltung das Bauen im Außenbereich immer wieder zu, stellt sich irgendwann die Frage nach der Erschließungspflicht. Die liegt bei der Kommune.

In so weit ist der Bauamtsleiter nach eigener Darstellung informiert: Erschlossen ist dieses – vorsichtig ausgedrückt - Baugebiet überhaupt nicht. Die öffentliche Erschließung endet etwa in Höhe der Bahnline. Irgendwie gelangten in den vergangenen Jahrzehnten Leitungen für elektrischen Strom dort hin.

Strom liegt an – und was ist mit dem Abwasser?

Eine Trinkwasserleitung existiert jedoch offiziell nicht. Aus dem Wald läuft lediglich Quellwasser. Und: Auch die Abwasserentsorgung ist überhaupt nicht geklärt. Angesichts des Anschlusszwanges beziehungsweise gesetzlicher Vorgaben für vollbiologische Abwasserklärung schon erstaunlich. Was Schröder dazu sagt: „Es kann sich also demnach dort nur um abflusslose Gruben handeln.“ Ob er das vermutet oder weiß, lässt er offen.

Nichts zu befürchten als doppelte Baugenehmigungsgebühr

Insgesamt lässt dieser Tagesordnungspunkt im Technischen Ausschuss vermuten: Räte und Verwaltung lassen sich beim Thema Buchberg scheinbar ganz gern an der Nase herum führen – so scheint es zumindest. Allein ist Leisnig mit derartigen Schräglagen jedenfalls nicht. Zumindest ähnlich gelagert sind Fälle von mehr oder weniger wild entstandenen Wohngebieten in natürlicher Idylle in Limmritz an der Zschopau oder auch an der Talsperre Kriebstein, die so genannte Weilbergsiedlung.

Im Falle des neuen Fertigteilgartenhauses am Buchberg sagt Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) jedenfalls: „Es handelt sich um eine Ordnungswidrigkeit. Geahndet wird sie mit der Verdopplung der Baugenehmigungsgebühr.“ Oder kürzer formuliert: Geschenkt....

Von Steffi Robak