Leisnig

Im März 2018 eröffnet, geht das Hospiz Lebenszeit seinem ersten Weihnachtsfest entgegen. In wie fern es ein frohes Fest wird? „Wer im Hospiz lebt, hat vor Augen, dass es sehr wahrscheinlich sein letztes Weihnachten wird“, sagt Diana Fischer vom Vorstand des Vereins Lebenszeit. „Das ruft bei jedem andere Gefühle hervor.“

Nichts desto trotz ist ein Hospiz ein Ort, wo Menschen leben – wenngleich es sich um die letzte Episode des Lebens handelt. Mitarbeiter und ehrenamtliche Unterstützer tun alles, damit es ein friedvolles, schönes Fest wird. Wo Hospizgäste gemeinsam Zeit verbringen, stehen ein geschmückter Christbaum und eine Weihnachtspyramide. Am dritten Adventssonntag versammelt sich, wer kann und mag, zum Kaffeenachmittag. Der Leisniger Frauenchor gibt ein kleines Konzert.

Das Hospiz Lebenszeit verfügt über zwölf Plätze. Mehr als hundert Gäste verlebten dort seit März ihre letzten Wochen, Tage, Stunden, sagt Eiko Weber, Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH Lebenszeit.

Das Unternehmen betreibt das Hospiz. Es handelt sich um ein weitgehend offenes Haus in dem Sinne, dass zum Beispiel ehrenamtlich Sterbebegleitung geleistet wird. In der Vorweihnachtszeit fällt zudem eine Art von öffentlichem Interesse auf die Einrichtung, das beim Wirtschaften hilft: Besucher unterstützen mit Geldspenden die dortige Arbeit.

Die Damen vom Leisniger Chor spenden aus Anlass ihres Hospiz-Auftritts den Erlös ihres jüngsten Rathaus-Konzertes, in Höhe von 397 Euro. Ingeborg Zurawka vom Chor erläutert: „Dafür, dass unsere Zuhörer im Rathaus so viel gespendet haben, bedanken wir uns als Sängerinnen sehr und es freut uns, dass wir dadurch unseren Auftritt mit dieser Art Unterstützung verbinden können.“

Mit der Entsorgungsgesellschaft Döbeln ist es zudem ein auswärtiges Unternehmen, dessen Geschäftsführung mit einem Spendenscheck über 1000 Euro nach Leisnig reist. Geschäftsführer Joachim Beyer zu den Gründen: „Wir möchten Menschen unterstützen, die auf der Schattenseite des öffentlichen Lebens stehen. Kranke, in einem Hospiz lebende Menschen sollten mit Würde dem Tode entgegen sehen können.“

Im ersten reichlichen halben Jahr, die das Leisniger Hospiz existiert, kristallisierten sich tägliche Gesamtkosten pro Gast von rund 22 Euro heraus, die das Unternehmen zu finanzieren hat. „Es handelt sich um einen Überschlagswert. Er kann durchaus variieren“, so Geschäftsführer Weber, „weil die Kosten pro Gast spezifisch sind. Äußert jemand den Wunsch, noch einmal einen See zu besuchen, ermöglichen wir ihm das, soweit es der Gesundheitszustand zulässt. Das bedeutet, wir scheuen nicht die dafür nötigen Personalkosten, um die Begleitung abzusichern.“

Weber rechnet hoch, was der Verein Lebenszeit als Förderer der gemeinnützigen GmbH an Spenden aufbringen muss: Bei durchschnittlich zehn Belegungen im Haus sind es 220 Euro, multipliziert mit 365 Tagen pro Jahr, also rund 80 000 Euro.

Das lässt erahnen, wie viele Unternehmer mit Spendenschecks vorbei kommen müssen, wie viele Chöre singen, wie viel Anstrengung auf wie vielen Kanälen unternommen werden müssen für den kostendeckenden Hospizbetrieb. Das Geld vom Döbelner Unternehmen ist fest verplant: „Die Fenster der Südwest-Seite sollen Markisen bekommen“, so Weber. Zirka 13 000 Euro seien zu investieren.

Weber wertet es positiv, dass mit der EGD ein Döbelner Unternehmen auf das Hospiz aufmerksam wurde und die Einrichtung unterstützt. Letztlich würden dort hin Menschen aus der Region Mittweida und Döbeln und darüber hinaus überwiesen, so aus Dresden bis hin nach Pirna, um Leipzig oder Chemnitz. „Auch in der Politik rückt die gesellschaftliche Aufgabe von Hospizen in den Blickpunkt, wohin sie gehört.“

Von Steffi Robak