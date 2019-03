Penig

Schwer verletzt flog der Rettungshubschrauber am Dienstag ein Kind ins Krankenhaus. Das elfjährige Mädchen stieg gegen 14.15 Uhr an der Haltestelle im Bereich des Abzweiges nach Elsdorf/ Langenleuba-Oberhain aus dem Bus aus. Anschließend wollte das Kind hinter dem Bus die B 175 überqueren. Dabei erfasst auf der Gegenfahrbahn ein Peugeot das Mädchen. Das Auto war in Richtung Penig unterwegs.

Auch den 21-jährigen Fahrer des Peugeot brachten die Rettungskräften zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Zum unfallbedingten Sachschaden liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die B 175 ist zur Stunde noch zwischen den Ortslagen Obergräfenhain und Penig voll gesperrt.

Von daz