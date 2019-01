Delmschütz/Jahna

„Von den Nachbarn kamen zuletzt keine Beschwerden mehr“, sagt Ostraus Bürgermeister Dirk erleichtert und meint den Hof von Christiaan Danhoff, der in Delmschütz seit mehr als einem Jahr zehn Hunde hält. Man habe die Hausbesitzerin, die in München lebt und an Danhoff verpachtet hat, angeschrieben. „Sie ist an einem guten Einvernehmen interessiert. Jetzt stehen wir jederzeit auf kurzem Weg in Kontakt, falls wieder etwas sein sollte“, sagt Schilling.

Noch im Herbst klang das ganz anders. Mehrfach äußerte Nachbar und Gemeinderat Andreas Paas in Ratssitzungen seinen Unmut über das häufige Hundegebell und die Sorge vor ausbrechenden Hunden. Der MDR berichtete über den Nachbarschaftsstreit und Paas beklagte, dass Danhoff nicht gesprächsbereit sei.

Tiere blieben nachts draußen

Für ihn hat sich die Sache inzwischen zum Positiven gewendet. „Zwischendurch haben wir Huddeleien gehabt, aber inzwischen ist es ruhig“, sagte Paas der DAZ. Ein Grund für das vor allem nächtliche Gebell ist inzwischen gefunden: „Herr Danhoff war zwischenzeitlich im gesundheitlich angeschlagen und musste ins Krankenhaus. Da blieben die Tiere nachts draußen“, berichtet Schilling.

Noch stärker betroffen davon sei laut Andreas Paas aber Nachbar Claus Bretschneider gewesen, dessen Grundstück direkt an Danhofs Hof angrenzt. Dieser beschreibt die Veränderung nicht als Verbesserung, sondern eher als Anpassung. „Wir haben uns an den Krach gewöhnt. Das ist wie in der Stadt mit dem permanentem Straßenlärm. Irgendwann hört man nicht mehr hin“, sagt Bretschneider.

Grundstücke vermessen

Und: „Wenn es nicht mehr wird, kann ich damit leben. Verändern sich die Dinge, muss man neu sprechen. Einen Hundegnadenhof kann ich mir hier jedenfalls nicht vorstellen.“

Ziel sei es, eine gut nachbarschaftliche Beziehung herzustellen. Zuletzt habe man sich wegen der Grundstücksgrenzen ausgetauscht. Die Besitzer haben das Grundstück vermessen lassen, inklusive Ortsbegehung, bei der er dabei war, sagt Bretschneider. Nun sei deutlich abgesteckt, wie weit die Flurstücke reichen.

Hundegnadenhof in Jahna vom Tisch

An Danhoffs früherem Hundegnadenhof in Jahna ist derweil Ruhe eingekehrt – und das wohl für längere Zeit. Nachdem der Ostrauer Gemeinderat im vergangenen Jahr die Umnutzung des Geländes zu einem offiziellen Gnadenhof für bis zu 15 Tiere durch das Ostrauer Tierheim Wiesengrund abgelehnt hatte, gibt es bislang auch keinen neuen Interessenten.

„Das Tierheim hat den Antrag auf Nutzungsänderung zurückgezogen“, sagt Schilling. Tierheim-Mitarbeiterin Yvonne Jasinski wohne jedoch dort, wodurch die Nutzung durch einen anderen Gnadenhofbetreiber derzeit nahezu ausgeschlossen sei.

Von Sebastian Fink