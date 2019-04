Kriebstein

Klärchen strahlte vom wolkenlos blauen Himmel, als am Karfreitag die traditionelle Saisoneröffnung auf der Kriebstein-Talsperre gefeiert wurde. Das tolle Wetter sorgte dafür, dass Hunderte zur Stelle waren, um eines der an diesem Tag so begehrten Tickets für die Osterfahrt mit den Märchenfiguren des Mittelsächsischen Kultursommers (Miskus) zu ergattern.

Weil der Ansturm in diesem Jahr so groß war, wurde kurzerhand ein drittes Fahrgastschiff für die Osterfahrt hinzugezogen. Die war wieder für alle Kinder frei – was dem Osterhasen zu verdanken war. Mit seiner Familie und den Märchenfiguren des Miskus machte sich das Langohr gemeinsam mit den Familien auf den Weg nach Lauenhain, um dort eine kleine Osterüberraschung an die Kinder bringen zu können. Die hingen den Miskus-Figuren, die seit 22 Jahren traditionell die Saison an der Talsperre eröffnen, schon beim kleinen Schauspiel auf der Bühne an den Lippen und durften Zeugen der Geschichte vom vergessenen Rotkäppchen-Geburtstag sein. Für jene, die keinen Platz auf einem der Osterschiffe ergattert hatten, blieben die normalen Fahrgastschiffe, die nach dem Mittag dann auch wieder im normalen Fahrrhythmus unterwegs waren. Kinderkarussell und Losbude vertrieben bei schönstem Frühlingswetter genauso die Zeit am Wasser wie verschiedene Leckereien und flotte Mugge.

Von Manuela Engelmann-Bunk