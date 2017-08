Hurra: „Ab jetzt bin ich ein Schulkind!“

Viel zu schleppen hatten die Abc-Schützen am Wochenende in der Region Döbeln. Zuckertüten und Ranzen können eben auch ganz schön schwer sein für kleine Arme und schmale Schultern. In Summe sogar so schwer, dass die Grundschule Am Holländer auf Hilfe angewiesen war, vom Technischen Hilfswerk.