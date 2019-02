Leisnig

Noch immer sind sie unermüdlich am Werk, die Retter des Freibades Leisnig. Zumindest der harte Kern in Form von etwa zehn Leisnigern, die sich schon weit vor Beginn der Freibadsanierung für das Bad engagierten, sind immer wieder mit neuen Ideen am Start, um für Aufmerksamkeit und letztlich finanzielle Unterstützung für das Freibad zu werben. Und sie lassen sich etwas einfallen.

Fest mit Nachtbaden im August

Am Wochenende vor Schuljahresbeginn, am Sonnabend, 16. August., wird es zum Beispiel wieder ein Badfest gefeiert. Neu ist ein Projekt, womit dem Freibad Geld in Form von Kleinspenden zufließen soll. Ein Lostopf wird im Bad aufgestellt. Wer mit kleinen Beträgen etwas bewegen will, hat dazu bei jedem Badbesuch die Gelegenheit. „Ein Spendenlostopf wird aufgestellt, wo für kleines Geld durchnummerierte Lose verkauft werden. Eins kostet zwei Euro“, erläutert Stefan Mehnert von der Freibadinitiative.

Spannung beim Pyramide-Anschieben

Es könne jeder übers Jahr hinweg so viele Lose kaufen wie er möchte. Beim Pyramide-Anschieben in der Vorweihnachtszeit verlosen die Initiativen-Mitglieder dann Freibad-Jahreskarten für das Folgejahr. Das Jahr 2018 schloss die Freibadinitiative mit einem Gesamtspendenaufkommen in Höhe von 6.124 Euro ab. Das Geld kommt aus Aktionen der Initiative auf Festen, von spendenbereiten Privatpersonen sowie Unternehmen.

Sie fließen direkt auf ein Spendenkonto bei der Stadt. Wer etwas für das Freibad tun will, überweist dort hin mit dem Vermerk Freibad. Nunmehr richtet sich das Augenmerk auf Aktivitäten der bevorstehenden Saison. Das Badfest soll mit einer gewissen Kontinuität jeden Sommer stattfinden, „damit nicht jedes Mal neu über Details debattiert werden muss“, so Mehnert.

Fakt ist: Der Wettbewerb im Turmspringen steht wieder auf dem Programm. Und, was im vergangenen Jahr auf der Strecke blieb: Vor das Nachtbaden mit den sportlichen Wettbewerben für die Jugendlichen wird am Nachmittag ein Kinderfest gesetzt. Für die Detailplanung laufen noch Gespräche. „Dieses Jahr haben wir ja einen etwas längeren Planungsvorlauf“, So Mehnert.

Sonnensegel fürs Baby-Planschbecken

Das von der Initiative eingeworbene Spendengeld fließt im Übrigen unmittelbar in Projekte. So liegt ein Sonnensegel bereit, welches ab diesem Sommer das Babyplanschbecken überspannen soll. Gekauft wurde es aus Spendenmitteln, die der Badinitiative bereits zugeflossen sind. Die Fundamente dafür müssen nach dem Winter noch gegossen werden, damit es im Sommer, zur Saisoneröffnung, erstmals Schatten spenden kann.

Eine Warmwasseraufbereitung soll das Babybecken ebenfalls bekommen. Gespräche mit Handwerksfirmen laufen. „Unser Budget liegt bei etwa 5.000 Euro“, so Mehnert, „sollte es teurer werden, muss uns etwas einfallen.“

Schwimmmeister als erste Adresse

Neu in der jüngsten Zusammenkunft der Freibadinitiative war Schwimmmeister Marko Kählert. Mehnert von der Freibadinitiative kann das nur begrüßen: „Das ist ein guter Aspekt für unsere Arbeit. Herr Kählert erfährt als Erster, was die Badbesucher sich wünschen oder gern anders hätten.“ Zusammen mit Kählert hält auch René Gentzsch, der zweite städtische Angestellte im Freibad, Kontakt zur Freibadinitiative.

Von Steffi Robak