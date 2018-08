Leisnig

Es wird richtig spannend, mindestens wenn nicht noch spannender als die richtige Fußball-Europameisterschaft: Die Leisniger Hortkinder tragen dieser Tage ein Turnier vor der Haustür aus. Fußball ist in Leisnig keine Jungs-Domäne. So kickt Sina bei den Jungs mit.

Für die Tänzer Disco mit Wunschmusik

Damit die Mädchen auch nicht zu kurz kommen, wird schon mal die Musik laut gedreht: Die Kinder bringen von zu Hause ihre Lieblings-CDs mit. Und wer sich beim Tanzen geschickter bewegt als auf dem Fußballfeld, der kommt dabei auch in Bewegung und ohne Frage auch ins Schwitzen.

Wassersprenkler draußen immer an

Damit dies im Eifer des Gefechts nicht all zu hitzig wird, ist Bewegung für die Kinder vorrangig in den Vormittagsstunden angesagt. Dann gehen sie zum Mittagessen und in die Pause. Zudem sorgt dieser Tage die Wassersprenkler-Anlage für Abkühlung. Die Badebekleidung ist demnach derzeit täglich in Gebrauch.

Dienstag großes Finale

Der Fußball-Wettkampf wird auf zwei Tage aufgeteilt. Dienstagfrüh geht es also weiter und es wird sich zeigen, welche Mannschaft die eifrigsten Torjäger in ihren Reihen hat. Das Finalspiel wird also spannend.

Montag große Schulstartparty

„Vielleicht klappt es am Donnerstag mit den geplanten Staffelspielen“, so Hortleiterin Grit Seifert, es soll ja dann regnen und vielleicht etwas abkühlen.“ Doch selbst wenn das Wetter in dieser Woche keine sportliche Höchstleistungen zulässt – am Montag geht es schon wieder rund auf dem Schulhof. Dann steigt die große Schulstartparty. Damit werden in Leisnig traditionell die neuen Fünftklässer begrüßt. Selbstverständlich feiern auch alle anderen Kinder mit.

ABC-Schützen kennen schon den Hort

Die Erstklässler sind dann auch neuen Hortkinder. „Im Mai, beim Null-Elternabend, haben Eltern und Kinder zusammen den Hort kennen gelernt. Den haben wir als einen Spielnachmittag gestaltet“, erläutert die Hortleiterin. Während die Eltern mit Informationen versorgt wurden, luden die Horterzieherinnen die Kinder dazu ein, mit ihnen die Einrichtung in der Grundschule zu erkunden.

Zwei Wochen abholen vom Klassenzimmer

Am Montag gehen die ABC-Schützen noch einmal auf Erkundungstour durch das gesamte Schulhaus. Zwei Wochen lang werden jene Schüler, die auch den Hort besuchen, nach dem Unterricht von einer Erzieherin am Klassenzimmer abgeholt und in die Räume vom Hort gebracht. Dort können insgesamt 183 Kinder betreut werden. Die Kapazität ist momentan noch nicht vollständig ausgeschöpft.

Von Steffi Robak