Im Stadtmuseum entstehen originelle Zapfenteddys

Döbeln. Dieses bärig-märchenhafte Vergnügen wollten sich die Kinder der Kindertagesstätte Sonnenschein in Döbeln-Ost nicht entgehen lassen. Mit Erzieherin Anke Dewitz waren sie ins Rathaus gekommen, um die von „Bärenmutter“ Brigitte Zimmermann zusammengestellte Ausstellung „Teddybär im Märchenland“ anzusehen. Die selbst hergestellten Teddys der Döbelnerin sind auf zwei Etagen des Museums in insgesamt 61 Märchenkulissen zu bestaunen. Mit Museumspädagogin Annett Steinert durften die Kinder zunächst die Märchen erraten und die Teddys bestaunen, bevor sie selbst ihren eigenen Teddy aus Lerchen-, Kiefern- und Tannenzapfen basteln konnten. Mit etwas Knete entstanden so die kreativsten Kuscheltiere aus Naturmaterial. „Unsere Mitarbeiter und Freunde hatten im Vorfeld alle Zapfen gesammelt. So haben wir reichlich kostenloses Bastelmaterial“, sagt Katrin Fuchs vom Stadtmuseum. Noch einige weitere Gruppen sind zum Ausstellungsbesuch angemeldet. In den Winterferien gibt es ein spezielles Angebot für Hortgruppen im Stadtmuseum. Die am 3. Dezember 2017 eröffnete Ausstellung „Teddybär im Märchenland“ ist noch bis 2. März 2018 zu sehen. Bis Weihnachten zählte sie 600 Besucher. Im neuen Jahr stieg die Zahl auf bislang 750 an.

Von Thomas Sparrer