Gallschütz

Am Sonnabend ab 18 Uhr wird’s in Gallschütz zünftig: Die Ortsfeuerwehr lädt zum Oktoberfest ins gemütlich warme Gerätehaus – inklusive Brezn, Lederhose und Dirndl. Der Feuerwehrsprecher und frühere Wehrleiter Dieter Kroschke ist schon voller Vorfreude: „Wir heizen drinnen und stellen zwei Feuerschalen draußen auf. Es soll nicht regnen. Das wird eine super Stimmung“, meint er.

Im vergangenen Jahr hatte es das erste Oktoberfest im Gerätehaus gegeben. Damals waren trotz sehr kurzfristiger Vorbereitung mehr als 60 Gäste gekommen. Diesmal dürfen es gern um die 100 werden, meint Kroschke. „Wir hatten schon immer ein Fest im Oktober hier, meist einen Tag der offenen Tür, aber das war allein zu langweilig“, erklärt er die Ursprünge des Festes. Als Baggerfahrer war Kroschke früher auch viel in Bayern unterwegs – daher kennt er sich mit dem Oktoberfest aus und hat auch seine originale Lederhose, die beim Fest am Sonnabend zum Einsatz kommt.

Crazy Dancers aus Naundorf zu Gast

Am liebsten sollen alle Gäste in Lederhosen und Dirndl erscheinen. Passend dazu gibt es auch die richtigen Speisen. Die Brezeln werden aus verschiedenen Bäckereien in der Region geholt, die Knacker kommen aus einer Fleischerei in Schildau. Am Mittwochabend haben zudem die Frauen aus dem Sportverein Fortuna Gallschütz ein Rehgulasch angesetzt. Das Tier hatte einer der Feuerwehrleute geschossen, der auch als Jäger aktiv ist. „Das macht richtig Arbeit, aber wenn schon, dann machen wir es richtig“, sagt Kroschke.

Dafür hat er sich auch die richtige musikalische Unterstützung besorgt. Die Kemmlitzer Blasmusikanten spielen auf. Einige davon kennen die Kameraden noch als Lehrer aus Mügeln. Auch zu den Crazy Dancers aus Naundorf bei Oschatz gibt es persönlichen Kontakt. „Eine Gallschützerin ist von dort zugezogen. Sie trainiert noch dort mit und wollte die Truppe schon lange mal zu uns bringen“, freut sich Dieter Kroschke, dass es nun klappt.

Am späteren Abend legt der Gallschützer Feuerwehr-DJ Klaus König auf. Es wird also ein Fest mit vielen Bekannten und möglichst vielen, die sich an dem Abend kennenlernen sollen. Los geht es ab 18 Uhr – Ende offen.

Von Sebastian Fink