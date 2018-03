In Döbeln hat die digitale Zukunft schon begonnen

Am Lessing-Gymnasium Döbeln ist die digitale Zukunft schon angebrochen. Das hat jetzt auch der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) festgestellt. Neben einer Berliner Schule ist das Lessing-Gymnasium in Döbeln ab jetzt die einzige Schule in Ostdeutschland, die künftig den Titel „Smart-School“ tragen darf.