In Döbeln läuft’s: 578. Starter beim Halbmarathon

Döbeln. Träume, Tränen, Siegersekt: Der 6. Döbelner Halbmarathon ist Geschichte. Wohlgemerkt eine Erfolgsgeschichte. Insgesamt gingen 578. Teilnehmer bei den verschiedenen Laufdistanzen bei herrlichem Wetter an den Start. Am lautesten wurden die jüngsten und kleinsten Starter auf die Strecken geschickt. Eltern, Großeltern, Geschwister schrien sich im wahrsten Sinne die Kehlen aus dem Hals. „Es läuft einfach alles super“, sagte Andreas Bunk von den Veranstaltern neuelaufkultur. Er hatte zwar ein paar Augenringe aber immer ein Lächeln im Gesicht. Bereits gegen 5.30 Uhr waren die Ersten des Organisatorenteams am Start beim Welwel und bereiteten alles für einen reibungslosen Ablauf vor. Dafür ernteten sie viel Beifall und Dank.

6. Döbelner Halbmarathon Zur Bildergalerie

Im Mittelpunkt standen an diesem Tag aber die Läufer, die aus ganz Sachsen und sogar aus Tschechien kamen. Der Halbmarathon hatte sogar einen gewissen Promibonus. David Bergner, Ex-Fußballprofi und jetzt tätig im Erfurter Nachwuchsleistungszentrum, brachte seine vom Fußball geschunden Knochen in Halbmarathon-Laufbewegungen. Der Sparfuchs der Stadtwerke trat „nur“ bei der Firmenstaffel an, brauchte auch Hilfe für die Bewältigung dieser Strecke. Unter der Verkleidung war es für Sebastian Gasch einfach zu heiß geworden. Läuferkollegen mussten Teile davon, besser gesagt den Kopf, tragen. Tränen flossen auch ein paar: Zum einen vor Schmerzen, nach einem Sturz am Start. Und zum anderen vor Freude, weil die Läufer nach doch einigen Strapazen das Ziel endlich erreichten. Und wer seinen Traum, vom ersten Halbmarathon-Finish oder der gesetzten Ziel-Zeit schaffte, der ließ die Sektkorken knallen. Es knallte heftig!

Beste Stimmung herrschte jederzeit vor dem Welwel im Start-und-Ziel-Bereich und auf der Strecke. Dort feuerten die Döbelner die Sportler an. Selbst die Autofahrer bewahrten Ruhe, als sie in der Stadt wegen der Läuferschar warten mussten und von der Polizei angehalten wurden. Der 6. Döbelner Halbmarathon war allerbeste Werbung für die Laufstadt Döbeln.

Von Heiko Stets